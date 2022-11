5 tipů ve Spotlightu z macOS Ventura, které se hodí znát

Prakticky ke každé položce, která se vám v rámci Spotlightu zobrazí, si nově můžete nechat zobrazit rychlý náhled. To přijde vhod především tehdy, pokud například hledáte nějaký výsledek na internetu, popřípadě pokud potřebujete zobrazit nějaký dokument, ale nechcete jej kompletně spouštět. Nejedná se o nic složitého – stačí, abyste šipkami konkrétní položku označili, a poté stisknuli mezerník, čímž už se rychlý náhled zobrazí.

Více převodů

Jak jistě víte, tak skrze Spotlight můžete také převádět jednotky a měny. Doposud se vám každopádně ve Spotlightu zobrazil jen jeden z výsledků, tedy například při převodu cizí měny se vám zobrazily informace o částce v korunách apod. Dobrou zprávou je, že převodů si nově můžete zobrazit více najednou, a to do různých jednotek a měn. Stačí konkrétní hodnotu do Spotlightu zadat, poté stisknout šipku dolů, a poté klepnout na mezerník, čímž se zobrazí okno s dalšími převody.