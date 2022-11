TOP 6 nejlepších True Wireless sluchátek od JBL

Komerční sdělení: Pokud plánujete koupi bezdrátových sluchátek, pak byste měli při výběru zohlednit hned několik parametrů. Jenže jak vlastně vybrat? Vše se samozřejmě odvíjí od potřeb každého uživatele a je už jen a pouze na vás, zda je pro vás klíčový propracovaný zvuk, výdrž baterie nebo voděodolnost. Ať už tak či onak, jedno je jisté – z nabídky značky JBL si vybere snad každý. Pojďme se proto společně zaměřit na TOP 6 nejlepších sluchátek JBL a jejich přednosti.

JBL TUNE FLEX: Sluchátka, která vám sednou

Ještě před samotným výběrem je nutné si položit poměrně zásadní otázku aneb zda máte zájem o pecková, nebo špuntová sluchátka. Pokud se mezi nimi nedokážete rozhodnout, máme pro vás skvělý tip. V takovém případě jsou jasným kandidátem JBL TUNE FLEX. Tento revoluční model totiž lze nasadit oběma způsoby. V balení se proto nachází 3 velikosti špuntů a 1 peckový nástavec. Se samotným nastavením zvuku vám u nich dokáže pomoci jednoduchá aplikace JBL Headphones. Když k tomu ještě přidáme skvělý basový zvuk, který vás pohltí dvakrát tolik se zapnutým ANC, a až 24hodinovou výdrž baterie, získáme perfektního parťáka pro každou situaci. Při vypnutém ANC se výdrž dokonce zvyšuje na nadprůměrných 32 hodin (8 hodin sluchátka + 24 hodin nabíjecí pouzdro). Samozřejmě nechybí ani odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX4, díky čemuž se sluchátka nezaleknou ani deště či potu.

JBL LIVE PRO 2 TWS: Když je výdrž prioritou

Bezkonkurenční výdrž 40 hodin (10 hodin sluchátka + 30 hodin pouzdro) je přesně tím, čím si vás tato sluchátka získají. Skvělou vychytávkou je také podpora rychlonabíjení, s jehož pomocí lze sluchátka během pouhých 15 minut nabít natolik, že vám vydrží hrát další 4 hodiny. Důležitou roli hraje i speciální tvar pro odhlučnění okolí a zajištění ještě lepšího zvukového zážitku, který plyne z 11mm dynamických měničů. Dokonale čisté hovory bez šumu větru pak zajistí 6 mikrofonů. JBL LIVE PRO 2 TWS s odolností dle IPX5 jsou proto sluchátka pro každou příležitost a do každého počasí.

JBL REFLECT FLOW PRO: Sluchátka pro aktivní životní styl

Sportujete a potřebujete sluchátka, která vám nikdy nevypadnou a jsou extrémně odolná? Pokud ano, JBL Reflect Flow Pro jsou tady přesně pro vás. Díky nekompromisní odolnosti dle IP68 jsou chráněny za každého extrému a navíc ještě disponují odolností vůči prachu. Samotné držení a maximální komfort v uších pak zajišťují nástavce Powerfins. Pokud byste si nebyli jisti, přímo v aplikaci JBL Headphones si můžete otestovat, kdy vám sluchátka drží nejlépe. Skvěle to ještě uzavírá výdrž baterie dosahující 30 hodin (10 hodin sluchátka + 20 hodin pouzdro). Můžete si tak být jisti tím, že vás nezradí ani během toho nejdelšího tréninku.

JBL WAVE 300 TWS: Kvalitní sluchátka za výhodnou cenu

Za málo peněz, hodně muziky. Přesně to jsou bezdrátové sluchátka JBL WAVE 300 TWS. Povedený „štíhlý“ design a zvuk obohacený o hluboké basy si vás získají hned na první pohled i poslech. Tato sluchátka navíc příjemně překvapí z hlediska výdrže baterie. Vydrží hrát celých 26 hodin (6 hodin sluchátka + 20 hodin pouzdro). Dokonce jim nechybí ani podpora rychlonabíjení, kdy už za 10 minut získáte dostatek energie pro další 2 hodiny výdrže. Tento model vás nezradí ani za nepříznivého počasí. Pro takové případy disponuje odolností IPX2 a hravě si poradí i s pořádným lijákem.

JBL QUANTUM TWS: Skvělá sluchátka pro gaming

Tato kvalitní herní sluchátka jsou kompatibilní s PC, PS4, PS5 či s konzolí Nintendo Switch. S pomocí bezdrátového připojení navíc můžete s JBL Quantum TWS plynule přepínat mezi jednotlivými zařízeními. Samozřejmě v případě gamingu je zcela klíčová odezva. Vývojáři JBL proto nezapomněli na nízkou latenci při 2,4 GHz připojení, kterou vám zajistí přiložený hardwarový USB-C klíč. Ten se pohodlně vejde například do nabíjecího pouzdra. Hráči také ocení výdrž baterie 24 hodin (8 hodin sluchátka + 16 hodin pouzdro) a voděodolnost IPX4. Naplno se tak můžete ponořit do oblíbených her klidně i na cestách.

JBL TUNE 230 NC: Sluchátka do 2500 Kč

Hledáte sluchátka, která vám nabídnou všechny potřebné benefity a neprovětrají vaši peněženku? V takovém případě vám nesmí uniknout tento oblíbený model. JBL TUNE 230 NC nabízí čistý basový zvuk díky šikovně navrženým 6mm měničům. Zcela dominují i v oblasti výdrže, kde nabízí až 40 hodin (10 hodin sluchátka + 30 hodin pouzdro). Aby toho ale nebylo málo, nechybí jim ani aktivní potlačení hluku (ANC) a odolnost IPX4 vůči potu a dešti. Takovéto benefity byste v dané cenové hladině hledali jen těžko, což dělá z TUNE 230 NC velice příjemnou výjimku. Celé to pak ještě skvěle uzavírá samotná aplikace JBL Headphones, která potěší každého, kdo si svá sluchátka rád přizpůsobuje k obrazu svému.