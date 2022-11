První autonabíječka schopná nabíjet iPhone přes MagSafe až 15W je konečně tu

Ačkoliv byl MagSafe u iPhonů představen již v roce 2020 coby jedna z hlavních novinek řady 12, pravdou je, že na první MagSafe nabíječku do auta schopnou nabíjet iPhone maximální rychlosti tohoto řešení – tedy až 15W – jsme si museli počkat až doposud. Veškeré autonabiječky totiž doposud nabíjely maximálně 7,5W a to i při přichycení telefonu magnetem, takže se ve své podstatě o pravý MagSafe nejednalo.

První plnohodnotnou MagSafe nabíječku do auta představil konkrétně Belkin a to s označením Boost Charge Pro. Ta je vyvinuta pro zastrčení do mřížky ventilace vozu, přičemž o napájení se stará klasický USB-C kabel zapojený do dostatečně výkonné zásuvky autozapalovače, popřípadě do USB-C zdířky přímo z vozu. Háček je sice zatím v tom, že jí Apple zalistoval na svém Online Storu jen v USA, nicméně vzhledem k tomu, že má na pulty obchodů zamířit až za týden je možné, že jí dolistuje i v dalších zemích světa a bude tedy bez problému sehnatelná i zde. A pokud ne, je pravděpodobné, že jí někteří prodejci stejně převezou na vlastní pěst a zkusí s ní na tuzemském trhu štěstí. To však bude s trochou nadsázky potřeba. Na Apple Online Storu totiž vychází novinka na 100 dolarů, tedy v přepočtu asi 2500 Kč bez daně a dalších poplatků. Je tedy otázkou, jak moc prahnou jablíčkáři po rychlém nabíjení, respektive zda tak moc, aby výrazně přeplatili pomalejší magnetické nabíječky za výrazně nižší cenu

