iPhone 14 (Plus) nyní pořídíte s výkupním bonusem a na splátky bez navýšení

Komerční sdělení: Pokud zvažujete přechod na nový iPhone 14 a iPhone 14 Plus, pak by vám rozhodně neměla uniknout současně probíhající akce u iStores! Výměna zařízení nikdy nebyla jednodušší. Autorizovaný prodejce iStores s radostí odkoupí vaše starší zařízení na protiúčet a jeho cenu odečte z částky nového modelu. U toho to ale nekončí. Při pořízení nové základní řady iPhone 14 (Plus) totiž navíc získáte výkupní bonus ve výši 2 500 Kč! Akce platí do 30. listopadu nebo do odvolání.

Jak to vlastně celé funguje? Pokud do iStores přinesete například iPhone XS 64GB, dostanete za něj 6 tisíc korun, které se odečtou z ceny nového iPhonu. K tomu však ještě započítejte zmiňovaný bonus 2 500 Kč a rázem tak získáte zcela bezkonkurenční nabídku! Namísto původních 26 490 Kč vás iPhone 14 128GB vyjde na pouhých 17 990 Kč. Na protiúčet nemusíte dát jen váš starší iPhone. iStores totiž vykupuje chytré telefony, tablety, chytré hodinky nebo MacBooky. Aby toho ale nebylo málo, nabízí se ještě jedna výhodná akce. Nový iPhone si nyní můžete pořídit na splátky bez navýšení. Blíží se Vánoce a s nimi spojené nakupování dárků. Pokud proto nechcete utratit hned několik tisíc najednou, jedná se o skvělý způsob, jak si přijít na nové jablíčko a nepřeplatit na něm ani korunu.

