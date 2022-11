5 tipů v rodinném sdílení z macOS Ventura, které se hodí znát

Vytvoření dětského účtu

Děti jsou v dnešní době na internetu velmi zranitelné a jako rodiče byste proti tomu měli bojovat. Apple vám k tomu přímo nabízí skvělé nástroje, pomocí kterých lze nastavit a omezit způsob, jak vaše děti využívají svá jablečná zařízení, a případně také získat přehled. Vše, co musíte udělat, je vytvořit vašemu dítěti tzv. dětský účet, který lze využívat do 15 let věku. Dětský účet lze vytvořit i na Macu, stačí přejít do  → Nastavení systému → Rodina, kde pak v pravé části klepněte na Přidat člena… V novém okně pak už jen stačí vlevo dole stisknout Vytvořit dětský účet a projít průvodcem.