Spor Applu s vynašečem informací o jeho budoucích produktech má nečekaný závěr

Čas od času se v komentářích pod články o nejrůznějších únicích informací z Applu ptáte na to, jak je vůbec možné, že zrovna taková věc může kalifornskému gigantovi uniknout, jelikož se například jedná o jeden z jeho klíčových produktů pro nadcházející období. Po dočtení následujících řádků vás však pravděpodobně všechny tyto otázky rychle přejdou. I v Applu totiž pracují „jen“ lidé a nelze se tak divit, že čas od času podlehnout vlastním potřebám, které se snaží právě na úkor svého zaměstnavatele uspokojit. Jeden takový příběh ostatně řeší Apple i nyní s jedním ze svých dnes již bývalých zaměstnanců, který v minulosti poměrně ve velkém vynášel.

Počátkem loňského roku se objevily informace o tom, že koncem roku 2018 začal jeden z vysoce postavených zaměstnanců Applu vynášet tajné informace o chystaných produktech jednomu z předních technologických novinářů výměnou za to, že se v „jeho“ médiu podaří zpropagovat startup, do kterého zaměstnanec Applu investoval nemalé peníze. Ačkoliv se měl daný zaměstnanec snažit tento únik maximálně maskovat a nakonec i ze společnosti raději odešel (byť řádně „napakován“ důvěrných dokumentů o chystaných produktech), Applu se nakonec podařilo zjistit, že informace „prosakují“ právě přes něj a začal se s ním dle očekávání soudit. Soud však nyní poměrně nečekaně skončil. Kalifornský gigant se totiž měl podle dostupných informací s vynašečem informací domluvit na mimosoudním finančním vyrovnání, ale hlavně pak již stoprocentní mlčenlivosti o věcech, které ve společnosti pochytil. Zřejmě se mu tedy zaměstnance do jisté míry zželelo a zároveň možná celou záležitost využil k tomu, aby se ukázal nikoliv jako nepřítel, ale spíš jako někdo, s kým se dá domluvit i v krizových chvílích. Zda tím však Apple skutečně zastavil jakékoliv šíření informací z jeho strany ukáže až čas. Není totiž zcela jisté, zda již média zveřejnila vše, co jim daný zaměstnanec vylíčil.