Netflix v tichosti zvýšil rozlišení streamu u nejlevnějšího předplatného!

Netflix si pro své předplatitele přichystal od listopadu velmi vítaný upgrade. Poté, co mu v posledních několika měsících uprchlo extrémní množství uživatelů, totiž nyní zvýšil kvalitu nebo chcete-li rozlišení streamu u jeho nejlevnějšího tarifu Basic, který je v České republice k dispozici za 199 Kč měsíčně.

Streamovací gigant na svém webu konkrétně uvádí to, že počínaje listopadem upgradoval u nejnižší verze předplatného rozlišení z dosavadního SD na HD, díky čemuž si tak diváci užijí obsah o poznání kvalitněji. S trochou nadsázky se dá navíc říci, že SD rozlišení v roce 2022 bylo pro Netflix spíše ostudou nežli něčím, co mělo být vnímáno vyloženě jako argument ke koupi vyššího tarifu s lepším rozlišením. Rozdělení rozlišeních u stávajících tarifů navíc nedávalo tak úplně smysl, jelikož základní běželo ve SD, střední však až ve Full HD a Premium pak ve 4K. Mezi SD a Full HD tedy byl opravdu značný skok.

Ačkoliv Netflix neoznámil, co ho přesně vede k tomu, že náhle SD rozlišení mění za HD, je poměrně pravděpodobné, že se tímto krokem chystá k zavedení předplatného s reklamami, které bude levnější než nynější nejlevnější tarif. Jeho cena by se totiž měla pohybovat kolem 139 Kč s tím, že kromě reklam by zde nepřekvapilo třeba právě i pouhé SD rozlišení. Do České republice se sice tento tarif zatím nechystá, do budoucna se s ním však velmi pravděpodobně počítá po celém světě.

Předměty s tématikou Netflixu můžete zakoupit zde