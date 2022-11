Doogee přichází s prvním tabletem T10. Svými schopnostmi se postará o dlouhé hodiny zábavy

Komerční sdělení: Oblíbená značka Doogee, která je světovou jedničkou v oblasti odolných telefonů, se rozhodla pro krok zcela novým směrem. Začátkem listopadu totiž odstartovala prodej svého vůbec prvního tabletu Doogee T10, který jasně pokládá nutné základy pro vstup na trh tabletů. A rozhodně je o co stát!

Tablet Doogee T10 se s jeho 7,5 mm tenkým tělem a elegantním designem se trefil přímo černého a jakožto debut dokázal všechny fascinovat. Důvěru mu jednoznačně dodává i použitý materiál, konkrétně tedy letecký hliník zajišťující nízkou hmotnost, a kvalitní 10,1″ FullHD+ Fullview displej. Velká a kvalitní obrazovka tak nabízí skvělou příležitost pro vychutnání multimediálního obsahu. U toho se však rozhodně nezastavuje. Přichází totiž i s certifikací TÜV Rheinland, která zajišťuje silnou ochranu očí, čímž předchází jejich únavě. Samotný systém pak ještě nabízí speciální režim šetrný k očím společně s tmavým a nočním režimem. Doogee T10 tak zajistí přívětivou práci s tabletem za jakékoliv situace. Někoho pak může jednoznačně překvapit plná podpora pro Google Widevine L1, díky čemuž si může každý vychutnat streamování videoobsahu ze služeb jako Netflix, Hulu a dalších a to rovnou v rozlišení 1080p. Když se k tomu ještě přidají další dostupné technologii a celková estetika, vyjde nám perfektní zařízení. Doogee T10 je navíc k dostání v hned třech skvělých barevných provedení – na výběr se nabízí vesmírně šedá, Neptunově modrá a měsíčně stříbrná.

Přestože výrobce u Doogee T10 investoval do perfektního designu, tak nezapomněl ani na výkon a celkovou efektivitu. Celý tablet pohání čipset Unisoc T606 s osmijádrovým procesorem v kombinaci s neuvěřitelnými 15 GB operační paměti RAM (původních 8 GB je doplněno o dalších 7 GB). Co se týče interního úložiště, v takovém případě se nabízí 128 GB, které lze rozšířit až na 1 TB, díky čemuž si tablet hravě poradí s uchováním velkých souborů, videí a fotek. Nesmírně důležitou roli samozřejmě hraje i baterie. Doogee T10 vsází na akumulátor s kapacitou 8300 mAh a podporu rychlonabíjení s výkonem až 18 W. Nejen že se tedy nabízí skvělá výdrž, ale také možnost okamžitého dobití. Tento model zároveň nabízí režim 2v1 a možnost rozdělení obrazovky, což je skvělou možností pro multitasking a rozdělení práce. Využít toho lze jak při práci, tak i při zábavě. Právě to z něj dělá perfektního parťáka, který se dokáže postarat o dlouhé hodiny zábavy. Když navíc připojíte klávesnici a stylus, Doogee T10 se prakticky promění v produktivní kancelářský počítač. Aniž byste museli neustále přeskakovat z jedné aplikace do druhé, můžete v pohodlí pracovat s oběma zároveň prostřednictvím rozdělené obrazovky.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit 13MP zadní kameru, duální stereo reproduktory a moderní USB-C konektor. To vše pak ještě doplňuje dvoupásmová Wi-Fi s podporou 2,4 GHz a 5 GHz. Celou softwarovou výbavu zajišťuje oblíbený operační systém Android 12. Model Doogee T10 na trh oficiálně zavítal 1. listopadu 2022 a pořídit si jej můžete na Doogee Aliexpress Store a DoogeeMall (oficiální nákupní platforma). Při příležitosti této velkolepé premiéry je tablet k dostání za pouhých 119 $! Pokud tedy uvažujete nad jeho pořízením, pak máte nejlepší příležitost. Cena se totiž brzy vrátí na původní (vyšší) částku.