Na nové iPady Pro M2 lze natáčet v ProRes, Apple to však nativně neumožňuje

Nedávno představené iPady Pro M2 toho sice na první pohled nabízí jen pramálo, postupem času se však ukazuje, že jsou přeci jen poměrně značně oproti předešlým generacím vylepšené. Skvělým důkazem je ostatně například podpora natáčení v ProRes, kterou dostaly modely Pro M2 jakožto vůbec první iPady. Je tu však jeden poměrně velký háček.

Přestože nové iPady Pro zvládnou do ProRes natáčet, nativní aplikace Fotoaparát z dílny Applu to neumožňuje. Aby tedy bylo možné v tomto formátu natáčet, je třeba mít v iPadu staženou aplikaci třetí strany, která tento formát „odemkne“. Háček je však v tom, že tyto aplikace jsou jednak zpravidla zpoplatněné a jednak je nelze nastavit coby nativní, takže je nespustíte třeba z ovládacího centra a tak podobně. Ve výsledku se tedy jedná o poměrně neintuitivní záležitost, kterou pravděpodobně využijí jen skuteční fajnšmekři.

Jelikož nemožnost natáčet do ProRes přes nativní aplikaci mnohé jablíčkáře velmi překvapila, začali Apple bombardovat na diskuzních fórech dotazy ohledně toho, zda se jedná o chybu či je to z jeho strany záměr. Apple však bohužel do této chvíle na žádný z těchto dotazů neodpověděl a my tak můžeme jen hádat, zda se jedná o první či druhou variantu. Ať tak či tak, pokud chcete na nový iPad Pro natáčet, což vzhledem k jeho fotohardwaru bez problému lze v opravdu parádní kvalitě, počítejte s tím, že k ProRes se bez investice do aplikace nedostanete.

