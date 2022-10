iPhone 15 Pro přijde o veškerá fyzická tlačítka!

Není tomu sice tak dávno, co se světu představily iPhony 14 (Pro), ale už nyní začínají čím dál tím víc prosakovat informace o jejich nástupcích. Vývoj iPhonů 15 (Pro) je totiž již nyní v plném proudu a co víc, v mnoha ohledech je již víceméně dokončen, aby stihl svou vizi nového iPhonu Apple řádně otestovat a následně začít vyrábět v co nejlepším čase z hlediska následného dodatečného naskladnění před startem prodejů. A díky analytikovi Ming-Chi Kuovi máme nyní o novince další zajímavé informace.

Kuovým zdrojům se podařilo zjistit konkrétně to, že Apple u iPhonu 15 Pro nepočítá s nasazením fyzických tlačítek, tedy dvou tlačítek pro regulaci hlasitosti a power buttonu. Namísto nich jsou v plánu tlačítka haptická, která Apple nasadil poprvé v roce 2016 u iPhonu 7 coby jeho Power Button. Jednat by se tedy mělo ve své podstatě jen o jakési „hrbolky“ na těle zařízení, které budou schopné snímat dotyk, přičemž na ten budou reagovat haptickou odezvou, aby byla navozena iluze skutečného stisknutí. Nutno podotknout, že ta se Applu u Home Buttonů podařilo opravdu na jedničku a pokud dosáhne stejného výsledku i u bočních tlačítek, ne ja co se těšit.

Co přesně Apple k usmrcení fyzických tlačítek vede Kuo stoprocentně neví, je však přesvědčen o tom, že se jedná o další krok směrem k navýšení odolnosti celého zařízení. Přeměnou fyzických na haptická tlačítka totiž ve výsledku uzavře další otvory do těla zařízení, kterými mohla potenciálně proniknout voda a poškodit jeho vnitřnosti. Možná se však jedná zkrátka „jen“ o snahu zmodernizovat design telefonu jako takový. Letošní iPhony 14 (Pro) totiž uzavírají pomyslný tříletý cyklus jednoho designu a příští rok by měl proto v tomto směru přinést změnu. Na vysvětlení si budeme nicméně muset ještě nějakou chvíli počkat – tedy minimálně do některého z dalších úniků informací.

Apple produkty (nejen) ve slevách lze zakoupit zde