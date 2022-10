Apple oficiálně oznámil jednu ze stěžejních novinek budoucích iPhonů!

Přestože se jen zřídkakdy stává, že Apple odhalí novinky pro budoucí hardwary s předstihem, tentokrát se tak stalo. Jedním dechem je sice třeba dodat, že se jedná do jisté míry jen o vyústění situace z posledních týdnů a měsíců, to však nic na unikátnosti celé záležitosti nemění. Řeč je konkrétně o potvrzení přechodu z Lightningu na USB-C, ke kterému se musí Apple uchýlit kvůli nařízení Evropské unie. Příchod bezportového iPhonu se tedy minimálně pro nadcházejících pár let odkládá.

Přijetí USB-C namísto Lightningu a tedy de facto upuštění od vize zcela bezportového iPhonu oznámil v rozhovoru pro Wall Street Journal viceprezident celosvětového marketingu se slovy, že rozhodnutí EU respektuje a vyhoví mu. Přesný termín přechodu z Lightningu na USB-C sice Joswiak neprozradil, v kuloárech se však šušká o tom, že USB-C dostanou už iPhony 15 (Pro) v příštím roce, jelikož se Applu až na mezní termín, kterým je podzim 2024, čekat nechce. Kromě iPhonu pak přejde na USB-C i u zbylých produktů, které v současnosti využívají Lightning- tedy namátkou AirPods či Magic periferie k Macům.

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, ač se může zdát vzhledem k nařízení EU potvrzení přechodu z Lightningu na USB-C ze strany Applu jako naprosto jasné, je třeba brát v potaz to, že se v posledních letech intenzivně hovoří o vývoji bezportových iPhonů. Právě pro tyto iPhony měl ostatně Apple vyvinout i MagSafe nabíjení, které světu ukázal v roce 2020. Nyní je však zcela jasné, že bezportový iPhone v nejbližších dvou letech nedorazí.

