Apple chystá největší iPad ve své historii, dorazit má již příští rok

Fanoušci velkých tabletů budou mít již v příštím roce pořádný důvod k radosti. Tvrdí to alespoň zdroje portálu The Information, dle kterých Apple pomalu finišuje s vývojem obřího 16“ iPadu, který má zřejmě nahradit nynější 12,9“ variantu. Pokud se tak stane, jednat se bude o suverénně největší iPad, který kdy Apple stvořil, jelikož je doposud právě 12,9“ pomyslná hrana.

Přestože je 12,9“ na první pohled opravdu velká plocha, již pěkných pár let slýcháme z řad jablíčkářů hlasy, že pro dnešní dobu se začíná jednat již o nedostatečný rozměr a největší iPad by tedy měl kvůli tomu povyrůst. Ze strany Applu se má nicméně podle dostupných informací jednat do jisté míry i o jakousi snahu sjednotit modelovou řadu iPadů s Macy, jelikož právě 16“ displeje nabízí i high-endové MacBooky Pro. Tím, že bude k dispozici i 16“ iPad, tedy Apple vyšle jablíčkářům jasný vzkaz točící se kolem toho, že lze jeho tablety využívat tak dobře jako právě high-endové MacBooky, jste-li schopní pracovat kromě macOS i v iPadOS.

Ačkoliv toho o novince zatím příliš mnoho nevíme, vzhledem k tomu, že má nahrazovat 12,9“ model Pro, je logické, že se musí jednat taktéž o model z řady Pro. Apple navíc žádné jiné tablety ve své nabídce ve více než 11“, respektive 10,9“ nedělá a bylo by proto extrémním překvapením, kdyby 16“ model dorazil buď coby novinka pro základní řadu či pro řadu Air. S větší velikostí je nicméně třeba počítat i s vyšší cenou. Ta se už v současnosti u 12,9“ základu pohybuje kolem 35 tisíc korun a při nárůstu o 3“ by tedy nebylo absolutně překvapující, kdyby Apple nastavil cenovku v základu nad magickou hranicí 40 000 Kč.

