Ke spárování Apple Pencil s novým iPadem 10 je třeba speciální adaptér, Apple jej však nemá skladem

Když Apple minulý týden světu představil 10. generaci základního iPadu, od mnoha jablíčkářů se dočkal tvrdé kritiky za to, že tento tablet stále podporuje jen Apple Pencil 1. generace. iPad 10 je totiž osazen USB-C portem, kvůli čemuž je tak třeba, aby byl spárován s Apple Pencil pomocí speciálního adaptéru, přičemž tentýž adaptér je potřeba i pro její nabíjení. Háček je však v tom, že adaptér není tak nějak skladem, takže uživatelé, kteří se chystají nový iPad 10 koupit a Apple Pencil už vlastní, budou mít smůlu, protože jí s ním nespárují.

Situace kolem dostupnosti nabíjecího a zároveň spárovacího USB-C/Lightning adaptéru pro Apple Pencil je do jisté míry tragikomedií. Adaptér totiž bude dle všeho zprvu k dispozici jen v balení nových Apple Pencil, které však podražily na 2990 Kč a které tedy i kvůli tomu na dračku tak úplně nepůjdou. Mnozí uživatelé navíc budou logicky přecházet ze starších iPadů na novější, takže již Apple Pencil mají a stačil by jim právě jen adaptér, za který si Apple účtuje 290 Kč. Při pohledu na Apple Online Store však záhy zjistíte, že jej je schopen kalifornský gigant doručit v horizontu zhruba jednoho až dvou týdnů, což je vzhledem k tomu, že Apple začne iPad 10 prodávat již tuto středu dost pozdě. Přitom stačilo “jen” nový iPad naučit podpoře Apple Pencil 2. generace a problém by byl dokonale vyřešeno.