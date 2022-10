Před několika týdny vydal Apple první „várku“ nejnovějších operačních systémů pro veřejnost. Konkrétně došlo k vypuštění iOS 16 a watchOS 9 s tím, že zbylých operačních systémů v podobě iPadOS 16 a macOS 13 Ventura jsme se měli dočkat později. O tomto zpoždění jsme každopádně byli informováni již předem, jelikož Apple nebyl schopný systémy na původní datum kompletně dokončit a připravit pro veřejnost. Dobrou zprávou každopádně je, že kalifornský gigant před několika dny zveřejnil oficiální data vydání zbylých systémů pro veřejnost. Těšit se konkrétně můžeme na 24. října, a jelikož se tohle datum kvapem blíží, tak se společně v tomto článku podíváme na to, jak se připravit na příchod macOS Ventura.

macOS Ventura kompatibilita

Apple se snaží nové operační systémy vždy přinést na co možná největší počet zařízení. Avšak vzhledem k tomu, že jdou technologie neustále kupředu, tak samozřejmě čas od času musí některá zařízení ze seznamu podporovaných jednoduše vyškrtnout. Zatímco macOS Monterey si mohli nainstalovat uživatelé až 8 let starých Maců, tak macOS Ventura je k dispozici na maximálně 5 let staré jablečné počítače. Došlo tedy k výrazné redukci podporovaných zařízení. Pro kontrolu toho, zdali se váš Mac nachází mezi podporovanými zařízeními, přikládám níže jejich seznam: