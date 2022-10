Thunderbolt 5 se blíží! Applu zřejmě otevře dveře k další displejové revoluci

Standard Thunderbolt se dočká možná již příští rok obrovského skoku vpřed, kterého by mohl využít i Apple. Intel, který za tímto standardem stojí, totiž oficiálně oznámil první komplexnější specifikace Thunderboltu 5, které se nedojí popsat jinak než jako revoluční. Na trh pak tento standard uvede možná již příští rok.

Už současná rychlost Thunderboltu 4 je pro mnohé uživatele naprosto dostačující. Thunderbolt 5 však posune úroveň standardu na zcela novou úroveň, jelikož nabídne šířku pásma (tedy zjednodušeně řečeno rychlost) 80Gb/s v každém směru, což je dvakrát rychlejší než to, co zvládá Thunderbolt 4. V plánu je navíc i speciální režim pro externí displeje, který nastaví šířku pásma až na 120Gb/s, což může mít právě pro Apple revoluční potenciál. Tato rychlost by totiž ve výsledku umožňovala připojit až dva 8K displeje s obnovovací frekvencí 60Hz. V současnosti jde přitom připojit maximálně tři externí displeje s rozlišením “jen” 6K.

Jakmile dorazí Thunderbolt 5 na trh, dá se jednak předpokládat to, že jej Apple okamžitě přijme, jelikož se kompatibilní s USB-C porty, ale hlavně to, že brzy dorazí i s prvními 8K externími displeji cílícími na profesionální uživatele. O těch se ostatně v souvislosti s ním dlouhodobě spekuluje, avšak dokud nebude k dispozici řešení, které je dokáže spolehlivě s Macy propojit, jedná se ve výsledku jen o myšlenku z říše snů.