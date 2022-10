Kuo: Apple TV bude v budoucnu ještě levnější

Když Apple v úterý skrze tiskovou zprávu světu představil novou generaci Apple TV, leckoho zaujal zejména její cenou. Ta totiž začíná na 4190 Kč a končí na 4790 Kč, což je podstatně nižší cena, než kterou si Apple účtoval za předešlou generaci i s přihlédnutím k uložišti. Zatímco dřív totiž nabízel jen 32 a 64GB varianty, nyní přesedlal na 64 a 128GB varianty. Do budoucna však půjde Apple TV sehnat ještě levněji, tedy alespoň podle analytika Ming-Chi Kua.

Kuovy zdroje tvrdí, že má Apple do budoucna v plánu srazit cenu Apple TV pod magickou hranici 100 dolarů, pod kterou prodával třeba Apple TV 2. a 3. generace. Jak toho docílí však ještě není jasné, jelikož existují hned dva možné scénáře. Tím prvním je představení další verze Apple TV, která na tom bude výkonnostně hůře než letošní novinka či která bude dle některých spekulací možná jen donglem do televize ve stylu Chromecastu. Druhou variantou je naopak představení výkonnější Apple TV s vícero možnostmi, což by Applu cenu WiFi verze nyní představené Apple TV umožnilo dostat ještě na nižší úroveň, tedy zřejmě kýžených 99 dolarů. Jak rychle bude kalifornský gigant schopen jeden z těchto plánů uskutečnit je sice v tuto chvíli ve hvězdách, Kuo je nicméně přesvědčen o tom, že dlouho čekat nebudeme. Reálný je tedy možná již start příštího roku.