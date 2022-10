iPhone 14 Plus je naprostý propadák, Apple výrazně snížil jeho výrobu

Přestože naprostá většina analytiků předpovídala ještě před představením letošních iPhonů 14 modelu 14 Plus extrémní prodeje, protože si dle nich jablíčkáři žádají velké telefony, stal se naprostý opak. Model 14 Plus je totiž podle dostupných informací suverénně nejhůře prodávaným iPhonem řady 14 a jeho předobjednávky byly dokonce nižší než tomu bylo v příapdě iPhonů SE 3 či 13 mini. Nelze se proto absolutně divit tomu, že se Apple rozhodl konat.

Podle čerstvých informací zdrojů velmi dobře informovaného portálu DigiTimes oznámil Apple svým dodavatelům, že mají okamžitě snížit produkci iPhonů 14 Plus o 40 % s tím, že v dohledné době po nich možná bude vyžadovat další nemalé snížení. Uvolněné kapacity linek pak budou využity pro výrobu iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max, o které je naopak i přes jejich navýšení ceny takřka po celém světě skutečně velký zájem. Jejich dostupnost by se tedy měla co nevidět začít alespoň pomalu zlepšovat.

Poměrně zajímavé je to, že přestože se prodejně iPhonům 14 Plus nedaří, Apple nad nimi údajně zatím nezlomil hůl a stále počítá s tím, že v příštím roce uvede na trh řadu 15 Plus. Pokud se však ani ta nedokáže prodejně chytit, čeká levnější verze větších iPhonů stejný osud jako řadu mini. Na podobné úvahy je ale zatím čas, příští rok může při přijetí většího množství novinek u základní řady celou situaci ještě zvrátit.