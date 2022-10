iPad 10 píše historii, tuto novinku nabízí jako doposud vůbec první tablet od Applu

Pokud vám přijde nový iPad 10 nudný a absolutně neinovativní, máme pro vás zajímavou informaci. Minimálně v jedné věci je totiž inovativní až až. Apple se u něj totiž jako u vůbec prvního iPadu rozhodl pro umístění přední kamery nikoliv do horního, ale bočního rámečku a to kvůli snaze zlepšit uživatelský zážitek z videohovorů.

Dosavadní umístění přední kamery na iPadech bylo do jisté míry paradoxní. Selfie fotky totiž na tato zařízení fotí málokdo a videohovory či obecně činnosti, při kterých se přední kamera využívá, provádí naprostá většina uživatelů při umístění iPadu “naležato” nebo chcete-li v orientaci na šířku. V takovém případě však nebyla logicky kamera vycentrovaná na střed zařízení, kvůli čemuž se z iPadu volalo o něco hůř, jelikož měl člověk zkrátka tendenci “koukat” na kraj jeho obrazovky kvůli kamerce a nikoliv do jejího středu. To se však nyní konečně mění. Nový iPad 10 se totiž dočkal nasazení přední kamery do pravého rámu, díky čemuž by se tak z něj mělo nově volat mnohem lépe. Co se pak týče technických specifikací kamerky, jedná se o 12MPx ultraširokoúhlý objektiv se 122stupňovým zorným polem, díky čemuž jí nechybí například funkce Center Stage pro udržování osoby v zorném poli zařízení.

Pokud tedy rádi z iPadu voláte, bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že právě iPad 10 je v současnosti tou nejlepší volbou. Žádný jiný iPad – a to překvapivě ani včera vydané iPady Pro (2022) totiž kamerkou v bočním rámu nedisponují, takže je volání z nich oproti novému iPadu 10 stále do jisté míry nekomfortní. Je nicméně víceméně jasné, že se touto cestou Apple v následujících letech u ostatních iPadů přeci jen vydá.