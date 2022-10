Jablíčkáři zuří. Tato nabíječka z dílny Applu za 3990 Kč si nerozumí s nejnovějšími iPhony

Apple je opět pod tvrdou palbou kritiky, avšak tentokrát je třeba uznat, že opravdu oprávněně. Po loňské vlně kritiky za to, že se vykašlal na jakékoliv přizpůsobení vlastní bezdrátové nabíječky MagSafe Duo, kvůli čemuž neseděla ideálně na zádech iPhonů 13 Pro kvůli jejich velkým fotomodulům, se totiž tento problém opakuje i u iPhonů 14 Pro. A to dle očekávání v mnohem větší míře. Jejich fotomoduly totiž oproti loňsku zase poměrně výrazně povyrostly. Výsledkem je to, co můžete vidět na fotce níže.

Zatímco loni byl problém ještě jakštakš řešitelný tím, že uživatelé sundali kryty a iPhony 13 Pro nabíjeli bez nich, čímž byla nabíječka „vychýlena“ relativně málo, letos už sundat kryt nestačí. Fotomodul je totiž natolik velký, že brání tomu, aby si nabíječka celou svou plochou „sedla“ na záda telefonu a magneticky se k němu přichytila tak, jak bylo původně zamýšleno. Nabíjení jako takové sice probíhá, nicméně nejedná se v žádném případě o tak komfortní řešení, na které jsme byli zvyklí při představení MagSafe Duo s iPhony 12 (Pro). Zarážející je přitom fakt, že se tento problém řeší již skutečně druhým rokem a ani tato doba evidentně Applu nestačila k tomu, aby se rozhodl vydat revizi tohoto produktu. Přitom u nabíječky, jejíž cena je 3990 Kč , což je mimochodem jedna z nejvyšších cen bezdrátových nabíječek vůbec, by asi leckdo očekával to, že bude stoprocentní ve všech směrech.