Apple představil novou Apple TV 4K

Již několik dní se v jablečném světě hojně spekulovalo o tom, že bychom se již brzy měli dočkat představení nových Apple produktů. Primárně se hovořilo o představení nového iPadu Pro s čipem M2, kterého jsme se opravdu dočkali, po jeho boku však kalifornský gigant představil také novou generaci Apple TV 4K, tedy již v pořadí třetí. Pokud každopádně očekáváte nějaké výrazné změny, kvůli kterým byste měli vyměnit například původní generaci za tu novou, tak vás zklamu. Pojďme se společně podívat na to, co nová Apple TV 4K přináší.

Hned na začátek můžeme zmínit, že je nová Apple TV 4K vybavena čipem A15 Bionic, který pro srovnání tepe ve všech iPhonech 13 (Pro), a také v iPhonech 14 (Plus). I díky tomu podporuje nová generace jablečné televize HDR10+, a to společně s Dolby Vision, takže sledování pořadů bude ještě o kus příjemnější. Konkrétně Apple uvádí, že díky A15 Bionic je nová Apple TV 4K až o 50 % výkonnější oproti předchozí generaci z hlediska CPU, až o 30 % výkonnější pak z hlediska GPU. Mimo to samozřejmě podporuje i nadále prostorové audio Dolby Atmos, společně s Dolby Digital 7.1 a Dolby Digital 5.1.

Relativně velkou změnou je každopádně to, že kalifornský gigant nově nabízí dvě verze Apple TV 4K, a to s Ethernet konektorem (označení Wi-Fi + Ethernet) a bez něj (označení Wi-Fi). Verze s podporou kabelového připojení nabízí gigabitový Ethernet, díky čemuž zvládne ještě rychlejší a stabilnější propojení všech domácích zařízení. Verze s Wi-Fi nabízí úložiště o kapacitě 64 GB, verze s Wi-Fi + Ethernet pak 128 GB úložiště. Součástí nové Apple TV 4K je samozřejmě Siri Remote, ten však již namísto Lightningu přichází s konektorem USB-C, což je svým způsobem nečekané. Cena Apple TV 4K (Wi-Fi) je 4 190 Kč, verze Wi-Fi + Ethernet je 4 790 Kč. Objednat můžete již nyní, prodeje budou spuštěny již 4. listopadu.