macOS Ventura pro veřejnost dorazí již příští týden, nové MacBooky Pro pak za měsíc

Čekání na nový operační systém pro Macy je téměř u konce, na nové MacBooky Pro však nikoliv. Tak přesně takto se dají v krátkosti shrnout nová zjištění reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, jehož zdroje se v minulosti již nesčetněkrát ukázaly jako jedny z nejpřesnějších vůbec.

Zdroje Gurmana tentokrát vynesly, že nový macOS Ventura vyjde pro veřejnost stejně jako iPadOS 16 v týdnu od 24. října, přičemž bude zahrnovat podporu pro 14” a 16” MacBooky Pro. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že podpora neznamená to, že tyto MacBooky hned vyjdou. Pravda je totiž taková, že mají dle zdrojů nové verze 14” a 16” MacBooků Pro vyjít až v listopadu, jelikož jejich přípravy ještě nejsou zcela dokončeny. Apple s nimi navíc nemusí příliš spěchat i proto, že se nejedná vyloženě o prodejní hit, protože jsou tyto stroje určené pro relativně malou uživatelskou základnu.

Co se týče představení nových MacBooků Pro jako takového, to by mělo proběhnout stejně jako představení iPadů Pro M2 jen skrze tiskovou zprávu. Apple totiž pro nové stroje chystá “jen” nové čipsety s dalšími minoritními upgrady, které se nevyplatí tak úplně prezentovat na klasické Keynote. Té bychom se tak měli dočkat nejdřív na začátku příštího roku, kdy se počítá například s představením prvního AR/VR headsetu či většími iMacy.