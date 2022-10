Jak na RAW fotky na iPhone [Díl 1.]

Když Apple představil iPhony 12 Pro, umožnil už uživateli fotit i v nativní aplikaci Fotoaparát fotografie ve formátu RAW, dříve k tomu bylo nutné využívat řešení třetích stran. Tento formát sám o sobě přináší mnohé výhody, ale spolu s nimi jsou zde i jasné nevýhody. A také proto je tato možnost dostupná jen v modelech Pro, protože pro běžného uživatele je povětšinou zbytečná. Tento seriál ale není určen profesionálům, nýbrž všem, kteří chtějí do RAW focení proniknout.

Jednoduše lze říci, že RAW fotografie je surový a nezpracovaný soubor obsahující minimálně upravovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu. Znamená to, že software na takovou fotografii neaplikuje žádné algoritmy, které by ji vizuálně vylepšovaly. Výsledkem je ale obvykle poměrně nevzhledný vizuál, kterému nejčastěji chybí barvy a kontrast. Na druhou stranu zde nejsou přepaly a vše si můžete editovat dle své vůle – v tom je ostatně víceméně podmínka. Každou RAW fotku je nutné prohnat postprodukcí, jinak prostě nebude líbivá.

Jak na iPhonu zapnout RAW focení

Jděte do Nastavení .

Zvolte nabídku Fotoaparát .

Klepněte na Formáty .

Zapnete Apple ProRAW .

Najdete zde informaci, že tímto krokem se vám zobrazí v aplikaci Fotoaparát možnost zapnutí focení do RAWu. Tu uvidíte u symbolu Live Photo, kdy pokud je ikona přeškrtnutá, fotografujete klasicky do JPEG/HEIF, pokud přeškrtnutá není, fotografujete do DNG. Počítejte také s tím, že když RAW fotky nesou veškeré informace o scéně, jsou také patřičně náročné na úložiště. Při 12MPx fotografii se pohybují kolem 25 MB, pokud ale budete do RAWu fotit s 48MPx fotoaparátem iPhonů 14 Pro, budete se pohybovat kolem 75 MB, při složitější scéně ale klidně přesáhnete 100 MB.

Nastavení 48MPx fotografie 48 Mpx 1 48 Mpx 2 48 Mpx 3 48 Mpx 4 48 Mpx 5 48 Mpx 6 48 Mpx 7 48 Mpx 8 Vstoupit do galerie

Abyste byli ve Fotkách informováni o tom, jestli je daná fotografie RAW nebo ne, tak se vám u nich ukazuje vodoznak. Vidíte to samozřejmě i v metadatech fotografie, pokud po ní přejedete prstem nahoru.

S RAW fotografií počítají i alba. Když tedy sjedete na Typy médií, můžete si zde nechat zobrazit jen čistě ty fotografie, které jste fotografovali se surovými jejich daty.