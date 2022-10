Nejlepší kalendářní widgety pro zamčenou obrazovku iPhonu s iOS 16

Calendars by Readdle je oblíbenou aplikací pro plánování a sdílení událostí. Kromě standardních událostí a schůzek si v ní můžete naplánovat také nejrůznější úkoly, a nově tento nástroj nabízí také podporu widgetů na uzamčené obrazovce iPhonů s operačním systémem iOS 16. Můžete vybírat z více druhů, velikostí i stylů widgetů, díky čemuž budete mít ještě lepší přehled o tom, co vás čeká a jaké úkoly musíte splnit.

Countdowns – Event Day Counter

Pokud vás spíše než schůzky a úkoly na daný den zajímá to, kolik času zbývá do Vánoc, Halloweenu, vašich narozenin, výročí svatby nebo třeba do vysněné dovolené, bude pro vás tou pravou aplikace s názvem Countdowns –Event Day Counter. Ta nyní navíc nabízí také podporu widgetů pro zamčenou obrazovku iPhonu, takže o blížících se událostech budete mít prakticky nepřetržitý a okamžitý přehled.

Aplikaci Countdowns – Event Day Counter stáhnete bezplatně zde.