Dopřejte svému iPhonu styl a bezpečí! Superodolný kryt od Picasee nyní pořídíte s 33% slevou

Komerční sdělení: Hledáte skutečně kvalitní ochranný kryt, který dokáže ochránit váš iPhone i před pádem z několika metrů? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vám rozhodně neměla uniknout současně probíhající akce našeho partnera Picasee. Nyní si totiž můžete přijít na superodolný Picasee ULTIMATE CASE s úžasnou 33% slevou. Tento kryt vás proto vyjde na pouhopouhých 499 Kč!

ULTIMATE CASE se řadí mezi vůbec nejlepší kryty na trhu. Telefonu totiž propůjčuje extrémní ochranu, kdy jej plně ochrání i při pádu z až pětimetrové výšky. O kvalitě a spolehlivosti navíc jasně vypovídá doživotní záruka. Aby toho ale nebylo málo, ULTIMATE CASE se zároveň vyznačuje prvotřídním zpracováním z kvalitních materiálů a luxusním designem. Odolné kryty mají většinou jednu poměrně zásadní nevýhodu – působí příliš bytelně a kazí estetickou stránku zařízení. Toho se naštěstí s tímto kouskem obávat rozhodně nemusíte. Mějte ale na paměti, že akce platí pouze do 22. října 2022!

Odolný kryt a stylový design

Proč rovnou nezkombinovat potřebné s užitečným a nedopřát vašemu telefonu i skvělý design? Přesně tohle heslo razí i česká firma Picasee. Kryt si totiž můžete ozdobit buďto vlastním designem (například fotografií), nebo si vybrat z řady již předpřipravených vzorů. Pokud například nemáte rádi, když vám někdo bere telefon, pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout zbrusu nová kolekce Don’t Touch My Phone. Ta ostatním dává vtipně najevo, aby nesahali na váš telefon – mohli by vám tak přivodit vrásky na čele. Jak tyto kryty vypadají si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit kolekci COONDA by KAZMA KAZMITCH, za jejímž námětem stojí známý český bavič a moderátor Kazma. Pokud jste fanouškem Kazmovy One Man Show, pak je vám moc dobře jasné, o čem tato kolekce je. Proč si proto rovnou neozdobit telefon tímto specifickým, ryze českým symbolem? S takovým krytem jednoznačně přilákáte pozornost vašich přátel, a navíc je náramně pobavíte.

Kryt s vlastním designem

Jak už jsme zmínili výše, pokud se vám dostupné kolekce a návrhy tolik nezamlouvají, pořád máte možnost si kryt ozdobit vlastním designem. V tomto ohledu musíme jednoznačně vyzdvihnout nejen výslednou kvalitu, ale i celkovou jednoduchost přípravy. Na e-shopu stačí zvolit model vašeho iPhonu, nahrát požadovaný snímek a v náhledu jej upravit do požadované podoby. Následně už jen stačí vybrat typ obalu spolu s barvou loga. A máte hotovo!

