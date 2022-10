5 důvodů, proč je MacBook Air M1 skvělou volbou

Nízká cena

Hned na začátek je důležité zmínit, že MacBook Air M1 je aktuálně nejlevněji prodávaným jablečným počítačem od Applu. Úplně nový jej seženete již zhruba za 26 tisíc korun, pokud by vám ale nevadil použitý kousek, tak už se dostanete na hranici 20 tisíc korun. A to je za stroj, který vám vydrží bez problémů více než 5 let, opravdu málo peněz. Pokud byste se podívali ke konkurenci a snažili jste se zde najít počítač s podobným výkonem, tak byste hledali marně. MacBook Air M1 je v tomto ohledu opravdu bezkonkurenční, což jen potvrzují jeho prodeje.

