Máte fotku obličeje v malém rozlišení a špatné kvalitě? Tato umělá inteligence ji zvětší a dokonale doostří

Pokud sledujete dění ve světě technologií, tak jste si dost možná v posledních týdnech všimli toho, že se na internetu začaly rozšiřovat speciální nástroje využívající umělou inteligenci (AI), která pracuje s obrázky. Asi nejznámějším nástrojem je aktuálně DALL·E, který využívá AI nejen k vytváření nových obrázků v závislosti na zadaném textu, ale také například k dopočítávání chybějících částí fotek či jejich pozměnění, popřípadě ke zlepšení kvality a mnoho dalšího. Fantazii se v tomto případě meze nijak nekladou, DALL·E je každopádně placený nástroj, takže bezplatně hlavní možnosti jednoduše nevyužijete.

Jak jsem ale zmínil, tak se s podobnými nástroji v poslední době roztrhl pytel, potažmo se o nich začalo více mluvit, takže DALL·E rozhodně není jediným schopným. V případě, že máte fotografii s obličejem ve špatné kvalitě, tedy například v nízkém rozlišení, popřípadě nějakým způsobem rozostřenou, tak můžete využít nástroj GFPGAN. Ten dokáže během několika málo sekund nekvalitní fotografii ve špatném rozlišení pomocí umělé inteligence jednak zvětšit, a jednak hlavně opětovně zaostřit tak, aby vypadala jednoduše dobře. Funguje to opravdu velmi dobře, o čemž se můžete přesvědčit v porovnání níže. Fotografie, kterou jsem nástroji poskytl, má rozlišení 160 × 211 pixelů.

gfpgan-pred před gfpgan-po po

V případě, že vás tato možnost zaujala a chtěli byste si ji vyzkoušet i vy, tak samozřejmě můžete – nejedná se o nic složitého. Prvně je nutné, abyste se pomocí tohoto odkazu přesunuli na stránky, kde je nástroj GFPGAN k dispozici. Jakmile tak učiníte, sjeďte o kus níže, kde klepněte na tlačítko Sign In With GitHub a registrujte se, popřípadě se rovnou přihlaste, máte-li na portálu GitHub účet. Pak už jen stačí, abyste klepnutím nebo přetažením do pole Drop a file or click to select vložili fotografii s obličejem, kterou chcete vylepšit. Následně si v poli version zvolte verzi nástroje, kterou chcete využít (podle popisku), a pak ještě v poli scale nastavte měřítko, o kolik se má výsledná fotografie zvětšit. Nakonec stačí nástroj tlačítkem Submit spustit a vyčkat na výsledek, který si můžete uložit. Pokud se vám nebude výsledek líbit, můžete využít jinou verzi, popřípadě změnit měřítko zvětšení.

GFPGAN můžete zdarma vyzkoušet zde