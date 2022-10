Mark Zuckerberg se opět obul do Applu. Co mu na něm vadilo tentokrát?

Že je vztah mezi Metou a Applem napjatý není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Zuckerbergova společnost totiž nemůže přijít Applu na jméno kvůli tomu, že do svých operačních systémů přidal prvky zamezující sledování uživatelů, na kterém je právě Meta závislá vzhledem k zobrazování cílených reklam. To však nyní už tak dobře nemůže, kvůli čemuž již není tak perspektivní mašinou na peníze jak tomu bylo dřív. Je proto víceméně jasné, že když má možnost kopnout si do Applu, ráda tuto možnost využije, což se stalo i nyní.

Na začátku tohoto týdne představila Meta novou generaci svého headsetu Quest ve formě Quest Pro, která by měla zejména firmám pomoci v budování metaverse. A jelikož pracuje na headsetu pro AR/VR svět taktéž Apple, není žádným překvapením, že právě na něj se rozhodla Meta ústy svého šéfa Marka Zuckerberga zaútočit. Zuckerbergovi vadí na dosud nepředstaveném řešení Applu to, že bude prakticky 100% softwarově stejně uzavřené jako tomu je u iPhonů či Maců, což je pro celý metaverse velká škoda. Je to totiž právě otevřenost umožňující využít plaformu spoustou společností, která z ní dělá skvělé místo s obrovským potenciálem a velkým množstvím nejrůznějších využití. Otevřenost pak má dle Zuckerberga dokonce do jisté míry omlouvat nedokonalost hardwaru, jelikož za tuto daň dostane uživatel extrémně mnoho obsahu od nejrůznějších společností.

Zuckerberg však zašel ještě dál a řekl, že pokud se Apple nerozhodne ekosystém plánovaný kolem jeho headsetu otevřít více třetím stranám, ale bude s ním nakládat jako s iPhony, je dost dobře možné, že to celkově oblibě metaverse jako takové uškodí, jelikož bude roztříštěná do více směrů. Kdyby se však podařila sjednotit a jednu platformu by využívaly všechny firmy, měla být potenciál závratných rozměrů. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že aby jedna platforma pro všechny společnosti fungovala, musel by být nalezen určitý kompromis třeba právě ve sledování uživatelů a práci s reklamami. A jelikož má Apple zcela jinou filozifii než Meta, je jasné, že i kdyby se mu nápad na jednu platformu pro všechny líbil, ke sporu chtě nechtě dojde a co víc, shoda je v tomto směru prakticky vyloučená.