Meta Quest Pro oficiálně: Nový headset Marka Zuckerberga je konečně představen

Jestli se o něčem v souvislosti se společností Meta (dřívějším Facebookem) v posledních měsících opravdu intenzivně hovoří, pak je to bezesporu rozšířená realita, virtuální realita, metaverse a headsety. A právě jeden headset byl před pár hodinami světu konečně představen na tiskové konferenci společnosti. Seznamte se s Meta Quest Pro.

Slovo “představen” je však možná do jisté míry špatně zvolené. To proto, že ačkoliv Meta svůj Quest Pro oficiálně odhalila a chce jej začít prodávat již za dva týdny, mnoho jeho technických specifikací neprozradila, což je poměrně zarážející. Namísto přesných dat totiž řekla například to, že má o 37 % více pixelů na jednotlivých displejích, o 75 % lepší kontrast či 500 nezávislých LED ploch. O něco sdílnější sice byla u procesoru a RAM, díky čemuž víme, že srdcem headsetu bude čipset Qualcomm Snapdragon XR2+ doplněný o 12 GB RAM paměti a 256 GB interního úložiště, pokud vás však zajímá například taková výdrž baterie a tak podobně, máte smůlu. Stejně tak jsme se nedozvěděli skoro nic o nových ovladačích Meta Quest Touch Pro, o kterých víme “díky” Metě vlastně jen to, že mají obsahovat tři senzory pro snímání pohybu uživatele, přičemž oproti předešlé generaci se zde zlepší ergonomie i haptická odezva. Zda ale vydrží na jedno nabití déle či mají nějaké vychytávky “navíc” netušíme.

Vzhledem k (ne)oznámení mnoha technických specifikací se může jevit o to absurdnější cena, která je nastavena na 1499 dolarů, tedy v přepočtu 38 000 Kč bez daně a dalších poplatků. Jen pro zajímavost, Meta Oculus Quest 2 (tedy předchůdce Quest Pro) vychází v České republice na 13 990 Kč, takže cenový skok je zde vskutku velký. Drobnou útěchou pro uživatele může být nicméně fakt, že Meta dle svých slov necílí ani tak na ně, nýbrž na firmy podnikající právě v rozšířené a virtuální realitě. Headset je tedy do jisté míry vstupenkou pro ně do světa metaverse, od kterého si Meta slibuje velké věci a kterému do budoucna velmi věří. I s ohledem na tuto skutečnost je tak víceméně jasné, že Quest Pro upadne pravděpodobně relativně brzy alespoň mezi běžnými uživateli v zapomnění a jako jediný smysluplný model tak bude i nadále vnímán Quest 2 z roku 2021.

