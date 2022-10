Do dvou let se dočkáme ještě tenčích iPadů s OLED displeji

Nejste spokojení se současnými Retina, Liquid Retina a mini LED displeji iPadů? Pak pro vás máme zprávu, která by vás mohla potěšit. Další zdroj se totiž po delší době mlčení rozpovídal o tom, že bychom se měli u iPadů dočkat v budoucnu OLED displejů a to ne jen tak ledajakých.

Zdrojům DigiTimes se podařilo zjistit, že Apple vede rozhovory s dodavateli takzvaných hybridních OLED displejů, jejichž hlavní vlastností jsou perfektní zobrazovací vlastnosti v kombinaci s minimální tloušťkou zobrazovacího panelu a zároveň s relativně nízkou cenou. Díky tomu by tak ve výsledku mohly být iPady ještě tenčí než je tomu nyní a to při zachování jejich současných cen, maximálně pak při nepatrném zvýšení. Cena hybridních OLED panelů by totiž měla být víceméně stejná jako tak, kterou Apple nyní platí za mini LED a jen o něco málo vyšší než tomu je v případě Liquid Retiny.

Ačkoliv se Apple ještě s dodavateli napevno nedomluvil, vzhledem k tomu, že je pro něj dle zdrojů velmi důležité to, aby se spolupráce podařila uskutečnit, je zřejmě jen otázkou času, kdy si společnosti plácnou. První iPady s OLED by pak měly podle DigiTimes dorazit na pulty obchodů již do dvou let, přičemž je možné, že se bude jednat o nové Airy či mini. High-endové iPady Pro si pak pravděpodobně ponechají mini LED.