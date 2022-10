5 tipů, jak vést na iPhone ve Zprávách soukromé a tajné konverzace

Potřebujete na vašem iPhonu vést tajnou konverzaci, u které nechcete riskovat, že by ji mohl kdokoliv vidět? Popřípadě chcete alespoň chránit své soukromí při konverzaci v nativní aplikaci Zprávy? Jestliže jste si odpověděli kladně, tak se vám rozhodně bude hodit tento článek. V tom si totiž ukážeme 5 tipů, jak můžete na iPhonu ve Zprávách vést tajné konverzace s jistotou toho, že o nich budete vědět jen vy.

Prvním a naprosto základním tipem, který můžete využít, je změna jména kontaktu, se kterým komunikujete. V případě, že dotyčné osobě nastavíte jiné jméno, tak o tom nebude vědět nikdo jiný, než vy. I po otevření konverzace navíc nemusí být na první pohled poznat, s kým vlastně komunikujete. Pro změnu jména kontaktu přejděte do kontaktů, kde si ten konkrétní najděte a otevřete . Pak stačí vpravo nahoře klepnout na Upravit, následně jméno změnit a potvrdit změny klepnutím na Hotovo vpravo nahoře.

V případě, že máte iPhone s Face ID, tak jsou ve výchozím nastavení veškeré náhledy oznámení vypnuté. To znamená, že když se vám doručí oznámení, tak se zobrazí, z jaké pochází aplikace, avšak samotný obsah se objeví až po autorizaci. U starších iPhonů s Touch ID se pak ve výchozím nastavení náhledy zobrazují i na zamknuté obrazovce. Pokud chcete zachovat soukromí, tak je nutné náhledy nastavit tak, aby se zobrazily právě až po odemčení, anebo vůbec. Toho docílíte v Nastavení → Obecné → Zprávy → Náhledy.

Na předchozí stránce jsme si ukázali, jakým způsobem je možné nechat skrýt náhledy oznámení. Pokud vám však tohle nedostačuje a chtěli byste, aby se oznámení ze Zpráv vůbec nezobrazovala, tak samozřejmě i tohle můžete nastavit. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Obecné → Zprávy, kde deaktivujte Povolit oznámení. Popřípadě můžete oznámení ztišit jen u vybraného kontaktu, stačí přejít do Zpráv, kde jej otevřete, poté na něj nahoře klepněte a nakonec aktivujte funkci Skrýt upozornění.

Neviditelný inkoust

Pokud chcete mít naopak jistotu toho, aby se za žádnou cenu nezobrazil náhled zprávy druhé straně, tak můžete využít efekt neviditelného inkoustu. V případě, že s pomocí tohoto efektu zprávu odešlete, tak se druhé straně v náhledu oznámení namísto obsahu zprávy objeví pouze informace o tom, že zpráva byla odeslána neviditelným inkoustem, což se může hodit v mnoha situacích. Pro využití se přesuňte do Zpráv a otevřete si konkrétní konverzaci. Zde pak napište potřebnou zprávu, a poté podržte prst na šipce v modrém pozadí pro odeslání. Tímto se přesunete do rozhraní efektů, kde už jen stiskněte Neviditelný inkoust a proveďte odeslání. Kromě skrytí náhledu se zpráva v konverzaci druhé straně zobrazí až poté, co na ni dotyčný klepne.