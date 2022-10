Mark Gurman: iPhony 15 (Pro) vymění stoprocentně Lightning za USB-C

Doufali jste, že si iPhony 15 chystané pro příští rok ještě ponechají Lightning porty, jelikož je jejich zákaz na území EU nastaven až od podzimu 2024? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Žádné vyčkávání u iPhonů totiž Apple nechystá, tedy alespoň podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

O USB-C u iPhonů se Gurman rozpovídal před pár hodinami na svých sociálních sítích kvůli sílícím dotazům vycházejícím z nedávného schválení nového nařízení EU, které vyžaduje od podzimu 2024 jednotný napájecí port u nových telefonů, tabletů a fotoaparátů. Mnozí jablíčkáři jsou totiž přesvědčeni o tom, že Apple na ruku EU nepůjde a svého Lightningu se přidrží do poslední možné chvíle. To však Gurman nyní popřel s tím, že Apple už má dávno v plánu u iPhonů 15 (Pro) přejít z Lightningu na USB-C, přičemž nedávné rozhodnutí EU na to nemá žádný vliv. Obecně se totiž již dlouho vědělo o tom, že se nařízení jednotného portu velmi pravděpodobně schválí a proto se na něj Apple dlouhodobě připravoval. A ačkoliv mohlo nyní leckoho překvapit, že vejde nařízení v platnost až o podzimu 2024 a nikoliv už od příštího roku, pro Apple se samozřejmě nemění zhola nic.

Svým prohlášením Gurman, jehož zdroje sahají pravděpodobně až do samotného Applu, smetl ze stolu nejen přidržení se Lightningu do nutného konce, ale taktéž teorie ohledně přibalování USB-C redukcí do balení jablečných telefonů či úplné odstranění portu a vytvoření tak zcela bezportového zařízení. První varianta by totiž byla jednak finančně náročná, ale taktéž nesmyslná z hlediska životního prostředí a již vskutku tristních technických specifikací Lightningu, druhá varianta je pak zase neproveditelná z hlediska úrovně současných technologií. Do budoucna se však se zcela bezportovým iPhonem počítá.