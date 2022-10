Kdy vyjde iPadOS 16? Jeden z nejpřesnějších zdrojů má jasno

Zatímco operační systémy iOS 16, watchO 9, tvOS 16 či HomePod OS 16 vyšly již před pár týdny, v případě iPadOS na vydání veřejné verze stále čekáme. Reportér Mark Gurman z Bloombergu však před pár hodinami prozradil, kdy by se tak mělo dle jeho zdrojů stát, tedy alespoň rámcově.

Již pár týdnů není žádným tajemstvím, že má Apple vydání iPadOS 16.1 naplánováno na říjen, jelikož se v něm objevila řada chyb, které bylo třeba vyřešit. Zdroje Marka Gurmana pak tvrdí to, že nový systém vyjde v posledním říjnovém týdnu – tedy někdy mezi 24. až 28. říjnem, přičemž v tomto období se očekává i vydání nových iPadů a Maců. Čistě teoreticky by se mohlo stát, že iPadOS 16.1 vyjde v pondělí 24., nebo úterý 25. října s tím, že iPady a Macy by se dostaly na pulty obchodů v pátek 28. s představením buď v předešlém týdnu, nebo právě v týdnu mezi 24. až 28. říjnem.

Kromě iPadOS 16.1 se na konci října očekává taktéž vydání první veřejné verze operačního systému macOS Monterey, který je též v beta testování již od letošního června. Co se pak týče hardwarů, svět by se měl dočkat nového iPadu 10. generace s designem blízkým iPadům Air, MacBooků Pro 14” a 16” a s trochou štěstí i Macu Pro. Zda bude vše odhaleno skrze tiskové zprávy, nebo vsadí Apple na klasickou Keynote je však v tuto chvíli nejasné.