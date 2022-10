Recenze powerbanky BeePower BP-30PD: Kapacita 30.000 mAh a skvělá funkčnost

Trh s powerbankami je opravdu velmi obrovský a nesmírně rozmanitý. Seženete klasické powerbanky, pomocí kterých nabijete třeba iPhone či jiné malé přenosné zařízení, dále můžete sáhnout třeba po MagSafe powerbankách, zmínit můžeme mini-powerbanky, které připnete třeba na klíče, anebo naopak maxi-powerbanky, které nabídnou obrovskou kapacitu a zajistí tak chod všech vašich zařízení na několik dlouhých dní. Na našem magazínu už jsme se v rámci recenzí věnovali desítkám různých powerbank, a jelikož neustále vznikají další a další, tak to prozatím na okurkovou sezónu nevypadá.

V rámci této recenze se společně podíváme na další powerbanku, tentokrát od společnosti BeePower. Jak už jste mohli poznat z titulku tohoto článku, tak se bude jednat o maxi-powerbanku s obrovskou kapacitou o hodnotě 30 000 mAh, což lze aktuálně považovat za jednu z největších dostupných kapacit. Hned na začátek mohu říct, že mě powerbanka BeePower BP-30PD opravdu mile překvapila, a to jak funkčností, tak i svou cenou. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Oficiální specifikace

Stejně jako v ostatních recenzích, tak i v této se prvně budeme věnovat oficiálním technickým specifikacím, abyste hned z počátku věděli, s čím vlastně máte tu čest. Jak už jsem tedy zmínil výše, tak se jedná o powerbanku BeePower s označením BP-30PD, která nabízí kapacitu 30 000 mAh. Co se týče konektorů, tak jsou k dispozici hned čtyři. Zleva se jedná o dva výstupní USB-A konektory, vedle nich se pak nachází výstupní i vstupní USB-C a úplně napravo pak pouze vstupní Micro USB. Maximální výkon powerbanky je 22.5 W a dobrou zprávou pro všechny jablíčkáře je, že podporuje rychlonabíjení Power Delivery skrze USB-C. Ani „androiďáci“ však nemusí mít obavy, pro ně je připraven standard Quick Charge 3.0. Mimo tohle má powerbanka od BeePower ještě velký displej, který vás o všem informuje, na zadní straně se pak nachází velmi silná svítilna. Cena powerbanky BeePower BP-30PD je pouhých 999 korun.

Balení

Recenzovaná powerbanka BeePower BP-30PD je zabalená ve stylové tmavé krabici. Na její přední straně se nachází vyobrazená společně se základními vlastnostmi. Boční strany pak nabízí pár dalších informací s tím, že zezadu pak najdete informace o kapacitě, výkonu, vstupech a výstupech v několika jazycích. Po otevření krabice z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které už se nachází samotná powerbanka, společně s krátkým USB-A – Micro USB kabelem pro nabíjení. Mimo to pak ještě najdete uvnitř manuál, který však nic zvláštního neobsahuje.

Zpracování

Vzhledem k vysoké kapacitě je powerbanka BeePower BP-30PD jednoduše veliká. Nejedná se však o nějakou zbytečně velkou placku, nýbrž cihličku, která je sice velká, ale na druhou stranu pořád v rámci možností kompaktní. Její rozměry jsou 14,8 × 7,0 x 3,9 centimetru a co se týče využitého materiálu, tak se můžete těšit na klasický černý plast. Z hlediska zpracování si lze všimnout, že v místě spojení dvou plastů není lícování úplně stoprocentní, avšak vzhledem k ceně a ostatním funkcím lze tohle rozhodně odpustit, navíc si tohoto nedostatku všimnete jen při detailním zkoumání.

Na přední straně powerbanky se nachází ve spodní části branding, nad kterým je pak vyobrazena informace v podobě maximálního výkonu 22.5 W. V horní části se nachází zmiňovaný displej, který se vzhledem k vyhrazené ploše může zdát obrovský, ve skutečnosti ale zobrazuje pouze stav nabití. Pokud byste tedy očekávali například zobrazení vícero informací o nabíjení více zařízení, či o využívaném výkonu, tak si bohužel musíte nechat zajít chuť. Na pravé straně se pak nachází tlačítko pro zobrazení stavu nabití a aktivaci powerbanky, zároveň s jeho podržením aktivujete svítilnu s šesti silnými LED, kterými si můžete kdykoliv svítit. Vespod zadní části pak najdete specifikace, certifikáty a opět data o výkonu a konektorech. Ty se pak nachází v čele powerbanky a jsou čtyři, tedy 2x USB-A, 1x USB-C a 1x Micro USB.

Osobní zkušenost

Už delší dobu jsem hledal nějakou velkou powerbanku, která by dokázala sloužit přesně mým potřebám. Hledal jsem tedy takovou powerbanku, která je z hlediska kapacity dostatečně velká, ale zároveň dokáže být pořád kompaktní a za dobrou cenu. Mimo to bylo podmínkou, aby powerbanka nabízela rychlonabíjení iPhonu skrze Power Delivery, společně s dalšími konektory pro nabíjení dalších zařízení a tedy samozřejmě i dostatečný výkon. Z tohoto hlediska mohu říct, že jsem spokojen, byť jedinou nevýhodu dle mého powerbanka má – výkon by mohl být o něco vyšší. Bohužel při rychlonabíjení iPhonu už nezbývá prakticky žádný další výkon, a pokud připojíte další zařízení, tak dojde ke zpomalení. Zároveň je obrovskou škodou, že vzhledem k výkonu nedokáže powerbanka nabíjet (či alespoň držet při životě) MacBook. Avšak vzhledem k ceně tohle asi tak úplně očekávat nemohu, to bych musel ještě několik stovek přidat.

Jinak jsem z hlediska používání neměl žádný problém, který bych zde mohl popsat. Powerbanka působí v ruce velmi robustně a rozhodně se mi líbí přidaná hodnota v podobě LED svítilny na zadní straně, kterou aktivujete podržením tlačítka. Tato svítilna je opravdu velmi silná, a pokud byste se někdy ocitli venku ve tmě, třeba v přírodě, tak si můžete být jistí, že vás nenechá ve štychu. Na druhou stranu mě ale lehce zklamal displej, který se zdá mít úhlopříčku 2,7″, ve skutečnosti ale není po celé ploše a na zhruba ploše jednoho centimetru zobrazuje pouze aktuální stav nabití powerbanky. Jinak lze powerbanku využít také jakožto „rozcestník“ pro nabíjení vícero zařízení, zatímco se samotná nabíjí ze sítě.

Závěr

V případě, že hledáte obrovskou powerbanku, která dokáže nabít většinu vašich přenosných zařízení hned několikrát, tak je rozhodně BeePower BP-30PD velmi zajímavou volbou. Tato powerbanka nabízí prakticky vše, co můžete potřebovat – zároveň můžete nabíjet až tři zařízení, a to pomocí jednoho USB-C a dvou USB-A konektorů a využít ji můžete konkrétně k nabití iPhonu, iPadu, Apple Watch a dalších malých přenosných zařízení, každopádně na nabíjení MacBooku zapomeňte. Po několikatýdenním testování vám tedy BeePower BP-30PD mohu doporučit v případě, že hledáte velkou powerbanku za rozumnou cenu pro nabíjení základních zařízení například na cestách, výletech či v přírodě, kde vám dokáže také posvítit. Stačí, abyste ji nabili, hodili do batohu, a poté už jen stačí vyrazit s jistotou toho, že budete mít dostatek „šťávy“ hned na několik dní.

Powerbanku BeePower BP-30PD koupíte zde