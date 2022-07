Recenze powerbanky Yenkee YPB 3010: Závratná kapacita 30 000 mAh a skvělé zpracování

Svět powerbank je opravdu velmi rozmanitý. Vzhledem k tomu, že se jedná o příslušenství, které by nemělo chybět v žádné domácnosti, tak podle potřeb každého existuje nespočet různých typů a druhů, ze kterých si musíme vybrat. Na našem magazínu už jsme se společně podívali na recenze nespočtu různých powerbank – některé mají kapacitu menší, jiné zase větší, některé jsou napěchované technologiemi a posledními standardy a jiné zase spoléhají na staré známé konektory. Do redakce nám nyní dorazila powerbanka Yenkee YPB 3010, která se řadí do segmentu těch kapacitou obrovských. Společně se na ni podíváme v této recenzi.

Oficiální specifikace

Hned na začátek se společně podíváme na oficiální specifikace powerbanky Yenkee YPB 3010, jak už to je u našich recenzí zvykem. Výše jsem zmínil, že se tento kus řadí do segmentu obrovských powerbank – konkrétně má oficiálně kapacitu 30 000 mAh, reálná však samozřejmě bude o něco menší. Co se konektorů týče, tak těch je k dispozici hned několik. Výstupními konektory jsou 2x USB-A, kdy první má výstup 5V/2.1A a druhý pak 5V/1A. Vstupních konektorů je k dispozici více, konkrétně se jedná o USB-C (5V/2A), Micro USB (5V/2A) a Lightning (5V/1,5A). Powerbanka yenkee YPB 3010 má rozměry 165 x 82 x 32 milimetrů a váha dosahuje 640 gramů, takže se jedná o pořádného macka, který však zajistí pořádnou výdrž vašich zařízení. Cena této powerbanky je pak 839 korun.

Balení

Powerbanka Yenkee YPB 3010 je uložena v černé krabici, kde na přední straně nalezneme vyobrazenou samotnou powerbanku, společně s informací o největší přednosti v podobě kapacity. Stejná informace se pak nachází také na bocích s tím, že vzadu se nachází popis powerbanky, společně se specifikacemi ve spodní části krabičky. Po otevření krabice z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které je recenzovaná powerbanka uložená. Společně s ní dostanete krátký nabíjecí kabel Micro USB – USB a manuál v několika jazycích, který je však v případě powerbanky prakticky nepotřebný. Víc toho v balení nenajdete – a více toho vlastně ani není třeba.

Zpracování

Výrobce u recenzované powerbanky využil samozřejmě plastovou konstrukci. Nejedná se však vyloženě o nějaký levný plast – naopak v ruce powerbanka působí robustně, to mimo jiné také díky své váze, každopádně nikde nic nevrže a nepraská, a to i při silném stisknutí těla. Po velké části těla je plast matný, jen na bočních stranách najdeme lesklý designový proužek, který se však zcela jistě při dlouhodobém používání poškrábe. Na spodní straně Yenkee YPB 3010 najdeme znovu specifikace, na přední straně pak najdeme všechny již zmíněné konektory. Horní strana nad konektory je pak osazena displejem, který dokáže zobrazit informace o stavu nabití powerbanky a o využívaných konektorech pro nabíjení zařízení či nabíjení samotné powerbanky. Na pravém boku od displeje pak najdeme aktivační tlačítko, kterým mimo jiné také rozsvítíme displej s informací o nabití.

Osobní zkušenost

Powerbanka Yenkee YPB 3010 dělá přesně to, co se od ní očekává – dokáže bez problémů nabít v dnešní době prakticky jakékoliv mobilní zařízení. Ať už se jedná o chytrý telefon, bezdrátová sluchátka, fotoaparát, ovladač či cokoliv jiného, co můžete nabít skrze klasické USB, tak s tím recenzovaná powerbanka nebude mít problém. Co se týče displeje, tak ten je rozhodně velmi užitečný, jelikož zobrazí přesný stav nabití powerbanky, což je rozhodně lepší než velmi častý ukazatel v podobě čtyř LED diod, u kterých přesný stav nabití prostě a jednoduše nemáte šanci určit. Po stránce zpracování s powerbankou nemám žádný problém, je velmi robustní a s největší pravděpodobností vydrží i nějaký ten pád, což jsme ale samozřejmě v redakci nezkoušeli. Ani při nabíjení dvou zařízení najednou nedochází k zahřívání a po celou dobu jsem s touto powerbankou neměl problém.

Na druhou stranu je ale rozhodně škoda, že tato powerbanka nabízí pouze dva výstupní USB-A konektory. V praxi to znamená, že můžete nabíjet maximálním výkonem 10W, což v dnešní době rozhodně není nic extra. U tak obrovské powerbanky bych dost možná očekával alespoň jedno výstupní USB-C, které by mohlo podporovat například Power Delivery pro rychlé nabíjení jablečných telefonů. Určitě bych tento výstupní USB-C konektor například vyměnil za vstupní konektor Micro USB, který už se v dnešní době využívá jen zřídka a postupně se ho zbavujeme. S tím bych tedy určitě ocenil také USB-C kabel v balení. Avšak vzhledem k ceně pouhých 839 korun rozhodně nemůžeme očekávat high-end powerbanku s podporou rychlonabíjení a posledních standardů, stěžovat si tedy rozhodně nechci a své zákazníky si Yenkee YPB 3010 stoprocentně najde.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem AppleTOP.cz jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete recenzovanou powerbanku Yenkee YPB 3010 s kapacitou 30 000 mAh získat. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, zdali podle serveru Heureka.cz nabízí recenzovanou powerbanku e-shop AppleTOP.cz nejlevněji. Během týdne pak soutěž v komentářích vyhlásíme a domluvíme se na odeslání výhry. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vybírání výherce ověřeno. Nezapomeňte po vyhlášení komentáře zkontrolovat.

Závěr

Sháníte obyčejnou powerbanku, která má však k dispozici obrovskou kapacitu? Pokud jste si odpověděli kladně, tak by se vám mohla líbit právě recenzovaná powerbanka Yenkee YPB 3010. Ta má totiž kapacitu závratných 30 000 mAh, což znamená, že dokáže vaše přenosná zařízení nabít hned několikrát s tím, že najednou můžete pomocí dvou USB-A nabíjet až dvě zařízení. O zobrazení informací o stavu nabití powerbanky a využitých konektorech k nabíjení se pak stará displej na přední straně, který přijde vhod a osobně ho rozhodně cením více, než obyčejné LED diody u většiny podobných powerbank. Díky třem vstupním konektorům pak máte jistotu, že budete schopni powerbanku nabít opravdu jakkoliv. Nepotřebujete-li rychlonabíjení a chcete-li mít vždy po ruce k dispozici dostatek šťávy pro vaše přenosná zařízení, rozhodně se vám powerbanka Yenkee YPB 3010 bude líbit a v takovém případě má určitě mé doporučení.

Yenkee YPB 3010 s 30 000 mAh koupíte zde