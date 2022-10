Nová Apple TV dorazí příští rok. Tyto 4 věcí se od ní očekávají

Již na příští rok má Apple podle dostupných informací naplánováno odhalení další generace Apple TV. A přestože se jedná o mnohými přehlížený produkt, pravdou je, že o něm v současnosti víme díky spoustě úniků již relativně dost. Není proto od věci si dát hlavní informace o této novince do souvislostí a zesumarizovat si, čeho bychom se tedy měli od nové Apple TV vlastně dočkat. Fotogalerie Apple TV 4K HDR Apple TV 2021 Apple TV 4K 2021 box Apple TV 4K Apple TV 4K Apple TV spodek Apple TV porty Apple TV ovladac Apple TV Vstoupit do galerie

Vyšší výkon Ačkoliv není Apple TV vyloženě produktem, u kterého je třeba nepřeberné množství výkonu, faktem je, že vzhledem k neustále rostoucí náročnosti aplikací roste i potřeba vyššího výkonu jablečného smartboxu. Poslední generace je sice osazena čipsetem A14 Bionic, na trhu však již nalezneme i výkonnější řešení ať už ve formě A15 či A16 Bionic, tak samozřejmě i základní čipy M1 z iPadů a Maců. Pokud to tedy Apple myslí do budoucna s Apple TV skutečně vážně, je na čase jí osadit něčím, co bude dávat z hlediska výkonu dlouhodobě smysl a co vývojářům otevře dveře k možnostem, o kterých se jim nyní může jen zdát.

Více RAM Jedním z hlavních limitů současné generace Apple TV je poměrně překvapivě RAM paměť, na kterou Apple u tohoto produktu dlouhodobě takřka nesahá. A je to škoda. Loni představená Apple TV je totiž osazena jen 3 GB RAM a je tedy jasné, že by si zasloužila rozhodně víc – minimálně 4 GB. Čím více RAM paměti totiž nabídne, tím bude pro vývojáře zajímavější a pro uživatele jako takové pak i využitelnější, jelikož u ní nebude třeba právě na RAM limity myslet.

Nový ovladač Když představil Apple spolu s poslední aktualizací Apple TV zbrusu nový ovladač, dočkal se s rozporuplnými reakcemi. To proto, že oproti předešlé verzi nevypadá ovladač designově až tak hezky a celkově je nedotažený i z hlediska funkčnosti, jelikož mu chybí například čip U1 a nelze jej tedy podobně jako AirTag místě hledat přes kompatibilní iPhony. Přitom přesně to by se leckomu občas šiklo, jelikož velikostně je ovladač takový, že může klidně zapadnout do gauče a uživatele tím přinutí k dlouhému hledání. Od nové verze ovladače se totiž očekává minimálně právě nasazení U1.