Neberte si iPhone 14 (Pro) na horskou dráhu, přivolá vám k ní sanitku

Jedna z nejzajímavějších novinek iPhonů 14 (Pro) dokáže uživatelům jak pomoci, tak i pořádně zatopit. Řeč je konkrétně o detekci autonehody, která sice nehodu rozpozná velmi spolehlivě, na druhou stranu si však její pohyby dokáže vcelku snadno splést i s jinými, do jisté míry nevinnými pohyby, které zažijete třeba na horské dráze. Čím dál tím víc jablíčkářů si totiž stěžuje, že právě na ní byla detekce autonehody zaktivována poté bylo i zahájeno volání pomoci.

Na problém upozornil jako první portál The Wall Street Journal, který si na diskuzních fórech všiml stížnosti nejméně šesti jablíčkářů, kterým se detekce autonehody u iPhonů 14 (Pro) při jízděn a horské dráze zaktivovala a to i přesto, že by se tak dít dle Applu nemělo. Funkce je totiž údajně vytvořena mimo jiné díky údajům z více než milionu hodin autonehod, což jí mělo poskytnout velkou spolehlivost a právě odolnost vůči falešnému poplachu, což se však tak úplně nestalo. Pravdou sice je, že ne vždy je autonehoda telefonem při jízdě na horské dráze detekována, na druhou stranu je však třeba říci, že i občasná aktivace je solidní polízanicí, protože tyto falešné poplachy mohou naprosto zbytečně zaměstnat záchranné složky. Pokud se tedy chcete těmto problémům vyvarovat, raději ve Zdraví tuto funkci vypněte, avšak myslete na to, že se tím do jisté míry vystavíte riziku.