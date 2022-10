Konec MetaTrader 4 na obzoru?

Přinášíme vám zajímavý rozhovor s obchodním ředitelem XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Vladimírem Holovkou ohledně možného konce MetaTrader 4, pod který se podepisuje mimo jiné i Apple.

XTB bylo jedním z prvních brokerů, kteří na českém trhu začali poskytovat platformu MetaTrader 4. Proč tuto platformu již nyní postupně opouštíte?

Historicky nás k tomu vedlo hned několik okolností. Někdy okolo roku 2014 prosakovalo riziko, že by se tvůrce platformy MetaTrader 4, společnost MetaQuotes, mohla strategicky spojit s tehdy jedním z největších FX brokerů Alpari. Obě společnosti měly ruský původ, údajně majitelé k sobě měli také blízko a v té době mělo Alpari významnou část tržního podílu. Brali jsme tedy vážně ono riziko, že dojde k nějakému klíčovému spojení a MetaQuotes přistoupí k tomu, že přestane poskytovat MT4 pro ostatní brokery, což by bylo pro drtivou většinu těch menších likvidační.

Ale nestalo se tak, že?

Tyto zvěsti poté ustaly a navíc broker Alpari skončil v insolvenci po uvolnění švýcarského franku v roce 2015, což fakticky způsobilo zánik tohoto brokera. My jsme však již měli vyvinutou první verzi vlastní platformy xStation.

V posledních dnech je MT4 hodně diskutována v souvislosti s odstraněním její mobilní verze z AppStore. Jsou již známy okolnosti tohoto kroku a ovlivnilo to nějak klienty XTB?

Naštěstí to naše klienty ovlivnilo zcela minimálně. Naše objemy obchodů, které realizujeme přes MT4 jsou již v jednotkách procent. Pro nové klienty platformu MT4 již téměř rok neposkytujeme a ti stávající klienti pomalu přecházejí na naši hlavní platformu xStation. Protože ono odstranění mobilní aplikace MT4 z AppStore je handicapem pro nové uživatele, kteří si tuto aplikaci chtějí stáhnout nyní, tak ti klienti XTB, kteří využívali MT4 doposud, již pravděpodobně mají do svých Apple telefonech mobilní verzi nainstalovanou a ta jim zatím zůstane v zařízení. Ohledně důvodů odstranění aplikace z AppStore, tak stále panují nejasnosti. Oficiální prohlášení jsem zatím nezaznamenal, ale objevily se spekulace, že odstranění je v souvislosti s ruským původem společnosti MetaQuotes nebo, že byla platforma MT4 spojena s nějakým větším finančním podvodem jednoho subjektu, který platformu využíval. Objevila se také spekulace, že původně ruská společnost MetaQuotes může pomáhat obcházet sankce a pomáhat tak vyvádět prostředky z Ruska tamním spřáteleným oligarchům. Za sebe žádnou z těchto verzi memohu potvrdit, ale uvidíme, zdali k podobnému kroku přistoupí i Google Play, nebo se dokonce MT4 do AppStore vrátí. V tom případě bych asi zavrhl odstranění v souvislosti s porušením protiruských sankcí a pravděpodobnou příčinu bych viděl spíše v tom, že si MetaQuotes v tomto regulovaném prostředí finančních služeb musí lépe vybírat své klienty, aby mezi nimi nebyly nějaké podvodné struktury.

Nemohou tyto události podpořit odklon některých klientů od MT4?

Bezpochyby ano, sice zvyk je železná košile, ale musíme si uvědomit, že tato platforma poprvé viděla světlo světa již v roce 2004, tedy bezmála téměř před 20 lety. Pro zajímavost, bylo to v době, kdy se používaly Windows XP. Pamatuji si, jak uživatelé PC poté nechtěli přecházet na novější Windows 7 a pak 10, ale vývoj je neúprosný a všichni si již dostatečně zvykli na nové Windows a na XP si ani nevzpomenou. Já osobně jsem také vyrůstal na MT4, tedy i pro mě bylo nelehké se primárně posunout na jinou, ale je jako kdyby někdo stále trval na používání staré Nokie s černobílým displejem. Sice se na tom dá také telefonovat, ale moderní smart telefony umí násobně více funkcí jak v popředí, tak i v pozadí. Mimochodem nějaká podpora MT4 ze strany MetaQuotes definitivně skončila někdy v roce 2019, tedy i samotný vývojář by rád chod této platformy pomalu ukončil.

A proč se tedy s používáním MT4 ještě neskončilo?

MT4 byl ve své době fenomén, o tom není pochyb. Stalo se tak proto, že se jednalo o první významnější tradingovou plaformu, za kterou konečný uživatel nemusel platit. Do té doby bylo zcela běžné, že investor platil měsíční poplatky za pronájem platformy, za historická data, za aktuální data a mnohé další poplatky, které samotný trading dělaly relativně drahou záležitostí. S příchodem MT4 se tento systém změnil na to, že její užívání pro své klienty platil a dodnes platí broker. Byla k dispozici plnohodnotná demoverze a svojí jednoduchostí MT4 vůči tehdejším platformám vyčnívala. Dalším významným faktorem byl jednoduchý programovací jazyk MQL a možnost relativně snadno testovat naprogramované strategie. Tato pozitiva vedla k masovému rozšíření a tím pádem i k poměrně rozsáhlé databázi volně dostupných ale i placených naprogramovanaých doplňků do platformu v podobě indikátorů, skriptů nebo automatických strategií. Co se stalo úspěchem, tak se zároveň stalo zhoubou. Komunita okolo MT4 narostla do takových rozměrů, že jakmile v roce 2010 MetaQuotes přišlo s novou verzí MetaTrader 5, která nebyla plně kompatibilní s MT4, tak se každý zdráhal na tuto novou verzi přejít. Proto brokeři, vývojáři a pochopitelně i tradeři přirozeně zůstávali u MT4, která ale čím dál více nevyhovovala i některým novým regulatorním nařízením. Brokeři tedy musí mnohdy nacházet cesty různých alternativních řešení, aby vyhověli především evropské regulaci, protože MetaQuotes již MT4 nehodlá jakkoliv upravovat, přestože objem obchodů na MT4 se odhaduje až 5x větší, než je na MT5. Z mého pohledu se však jedná o prodlužování nevyhnutelného konce.

Jaké jsou tedy alternativy k MT4?

Přirozeně se nabízí MT5, ale jelikož Apple odstranil ze svého AppStore i verzi MT5 pro mobil, tak ani s touto variantou si investor nemůže být jistý. Broker si vždy vybírá mezi tím převzít si řešení nějaké třetí strany nebo si vyvinout vlastní řešení. Trendem posledních let především u velkých brokerů je vybudovat si vlastní platformy, což je vývojářský nesmírně náročné, jak na kvalitní know-how, tak i na čas. Brokerům to však dává velkou míru flexibility, pokud potřebujete rychle implementovat nějaká nová regulatorní opatření, ale především můžete si platformu vyvíjet podle toho, co potřebují vaši klienti. Jak jsem již zmínil, tak XTB se vydalo právě touto cestou a jsem rád, že se platforma XTB objevila v mezinárodním průzkumu mezi TOP 4 nejlepší alternativy vůči platformě MetaTrader. Nově jsme dokonce jako první na světě získali s naší platformou certifikát ISO 27000, který definuje nejvyšší standardy v oblastech managementu bezpečnosti informací, procesů a důvěry informací. Naší ambicí není mít nejvíce sofistikovanou aplikaci pro analýzu a trading, ale mít nejlépe vybalancovanou jednoduchost ovládání s faktory jako je funkčnost, přehlednost a mít všechny potřebné údaje a informace na jednom místě. V neposlední řadě je to i rychlost exekucí pokynů, kterou se nám daří soustavně snižovat a aktuálně jsme někde až na 8 milisekundách, což je úžasné.

Co byste na závěr poradil při výběru obchodní platformy?

Tak především platforma je vždy spojená s brokerem, tedy nejprve si vždy důkladně ověřit, zdali má daný broker všechna potřebná povolení a licence. Pokud bych měl radit s výběrem platformy, tak je zcela běžné, že si každou platformu můžete otestovat na demo účtu, abyste si bez rizika ztráty kapitálu vyzkoušeli ovládání, práce s grafy a obchody. Určitě bych nyní doporučil si vyzkoušet i mobilní verzi, protože používání mobilních aplikací je čím dál častější. Dále bych zvážil, zdali hledat už rovnou tzv. multi-asset platformu neboli takovou, ve které můžete investovat a spravovat více druhů investičních aktiv, než jen jedno například jen forex nebo jen akcie. Na druhou stranu bych vždy zbystřil, pokud se investiční aplikace jeví až jako příliš elementární a má více zaujmout spíše barvičkami grafů a různými prvky gamifikace, ve které Vás platforma odměňuje za každý úkon, než aby se soustředila na funkčnost investičního procesu a nezakrývání rizik, které investování nese. Investování nebo trading nemá být hra, ale seriózní aktivita pro zhodnocování svého kapitálu. Jelikož je finanční sektor vždy zatížen větší regulací směrem k drobným investorům, tak pokud to daná aplikace nereflektuje, tak je to varovný signál, že může být něco v nepořádku.

Kdo si ještě nevyzkoušel platformu XTB, může tak na demo účtu vyzkoušet zde: https://www.xtb.com/cz/demo-ucet.