iPhone SE 4 design unikl dlouhé měsíce před oficiálním odhalením

Fanoušci iPhonů SE se po dvou generacích designově shodného telefonu dočkají konečně změny. Vyplývá to alespoň z tvrzení extrémně spolehlivého analytika Rosse Younga, který se opírá o své zdroje pocházející velmi pravděpodobně přímo z Applu či jeho dodavatelského řetězce. Tentokrát se mu podařilo zjistit konkrétně to, že u SE 4. generace počítá Apple se 6,1” LCD displejem s výřezem.

Ačkoliv Young přímo neuvádí, že se bude designově jednat o iPhone XR či 11, pravdou je, že jen tyto telefony nabízí 6,1” úhlopříčku v kombinaci s LCD displejem a výřezem. 6,1” sice nabízí i iPhony 12, 13 či 14, ale u nich je velmi nepravděpodobné, že by Apple použil jejich tělo s tím, že by jej “jen” osadil jiným typem displeje. Řada SE se totiž vyznačuje “jen” recyklací starších řešení a proto je upgrade těla iPhonu 12 takřka vyloučen. Byla by však chyba si myslet, že je nyní iPhone SE 4 kompletně prozrazen. Otazníky totiž visí třeba nad tím, jak se Apple rozhodne výřez využít. Standardně je v něm totiž nasazen modul Face ID, který je však poměrně drahý a je tudíž otázkou, zda jej bude Apple ochotný nasadit do svého nejlevnějšího iPhonu. Na druhou stranu by si však toto řešení nevyžádalo žádný vývoj, narozdíl od spekulovaného nasazení Touch ID do Power Buttonu, o čemž se hovoří v poslední době relativně často.

Nová generace iPhonu SE by se měla světu představit na začátku roku 2024, přičemž kromě nového designu či čipsetu u něj lze očekávat třeba i výměnu Lightningu za USB-C. Co dalšího si Apple pro fanoušky levných smartphonových řešení připraví je ale v tuto chvíli ve hvězdách.