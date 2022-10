Čip A16 z iPhonů 14 Pro stojí Apple více než dvojnásobek ceny A15 z iPhonů 13 (Pro)

Přestože na první komplexnější analýzu cen komponentů iPhonů 14 (Pro) stále čekáme, díky zdrojům asijského portálu DigiTimes nyní již víme alespoň to, kolik zhruba Apple zaplatil za čipset A16 Bionic pro iPhony 14 Pro. Tedy, ne, že bychom již znali přesnou částku, ale víme, o kolik se oproti tomu použitému v loňském roce u modelů 13 (Pro) a v letošním u základních 14 prodražil.

Jsou-li informace portálu DigiTimes správné, za čipset A16 Bionic by měl Apple platit kolem 110 dolarů za kus, což je více než 2,4násobek ceny čipu A15 z iPhonů 13 Pro z loňského roku. Rozdíl v ceně mělo udělat použití pokročilejšího výrobního procesu, díky kterému si čipsety meziročně polepšily zhruba o 15 až 17 % ve vícejádrových úkonech, což není rozhodně málo. Na druhou stranu, vzhledem k takto skokovému nárůstu ceny by možná kdekdo čekal ještě víc. Co je však možná ještě zajímavější, je fakt, že Apple údajně neměl ušetřit ani na jiných komponentech, což ve výsledku neznamená nic jiného než to, že čistý zisk z každého nového iPhonu by měl být meziročně nižší. Ceny novinek se totiž zvedly “jen” kvůli inflaci, takže Applu nepomáhají vyšší ceny komponentů v čele s čipsety pokrýt. S trochou nadsázky se tak skoro až chce říci, že můžeme být ještě vděčni za to, kolik letošní iPhony stojí. Mohlo být totiž klidně ještě hůř.