Recenze Govee DreamView SMART LED podsvícení: Nový zážitek ze sledování TV a hraní her 

Moderní doba přináší různé vychytávky pro konzumaci všemožného obsahu. S tím, jak se ale rozmáhají video a hry streamující služby, můžete si zážitek z jejich sledování a hraní pozvednout na další úroveň. Právě tu vám poskytne chytré SMART LED podsvícení, jako je to od společnosti Govee.

Společnost Govee byla založena roku 2017, jedná se tedy o poměrně mladou značku, která má ale už poměrně široké a zajeté portfolio. Svým zákazníkům se tak snaží přinést chytřejší život. Jednoduchými způsoby chce poskytovat personalizované a zábavné zážitky prostřednictvím neustálých inovací v oblastech chytré domácnosti, zejména v oblasti okolního osvětlení a domácích spotřebičů a usiluje o lepší zkušenosti spotřebitelů ve všech možných scénářích. Rychle přitom roste, protože má na svém kontě připsáno na 235 unikátních patentů a její produkty používá více jak 11 milionů lidí po celém světě.

Inovativní metoda zónového dělení barev vylepšuje vizuální efekty i mimo obrazovku. Kalibruje a zachycuje barvy obsahu a zajišťuje přesnost shody barev za vás. Inovativní technologie zobrazování světla RGBIC společnosti je vybavena pokročilými čipy IC (Independent Control), které umožňují zobrazení více barev na jednom světelném pásu současně. Uvidíte tak skutečně živé barvy, které plynou jako ta duha. Díky tomu dáte sbohem nudnému jednobarevnému RGB osvětlení.

Technické parametry:

Vstup : 110 – 240V

Zdroj napájení : 12V adaptér

Připojení : Bluetooth + WiFi 2,4 (pásmo 5 GHz není podporováno)

Barevná teplota : 2500 – 6500K

Světelný tok : 160 lm/m

Celkový světelný tok : 608 lumenů

Délka : 2 × 1,2m a 2 × 0,7m

Barevnost : RGBIC

Životnost : 50 tisíc hodin

Příkon : 24W

Malá krabička plná překvapení

Balení Govee DreamView SMART LED podsvícení je opravdu bohaté, a to samozřejmě proto, aby bylo maximálně univerzální. Produkt sám je určen pro úhlopříčky televizorů od velikosti 55 palců do 65 palců, tedy od 139 do 165 cm, což je dáno délkou LED pásků, kdy jsou ty boční o délce 0,7 m a ty horizontální o délce 1,2 m (k dispozici je i verze pro úhlopříčky o velikosti 75 až 85 palců). Vyjma LED se zde nachází ještě adaptér, ovládací jednotka, kamera spousta prvků pro uchycení LED k TV, stejně jako alkoholem napuštěné pásky k otření plochy TV.

Vše se tedy točí kolem kamery, i když jen pasivně, a kolem ovládací jednotky. Ta obsahuje tlačítko pro zapnutí a vypnutí, stejně jako tlačítko barvy nebo hudby, jehož dlouhým stisknutím regulujete jas. Pak je zde ještě kontrolka, která modrou barvou signalizuje úspěšné připojení k síti. Kontrolku má ostatně i kamera. Svítí-li obě diody modře, máte vyhráno.

Chvilka nastavování

Před aplikací je nutné otřít zadní plochu televizoru tak, aby byla suchá a čistá. Poté nalepíte světelné pásky, které jsou ze spodní strany samolepící, a dodanými sponami s 3M lepící vrstvou uchytíte přechody v rozích. Do horního středu umístíte kameru, to opět jejím prostým nalepením. Plocha je dostatečně velká proto, aby byla kompatibilní s co největším množstvím televizí různých výrobců. My u Sony neměli sebemenší problém. Následně zasunete kabel světelného pásu i kamery do ovládací jednotky. U kamery se jedná o klasické USB-A a u LED pásku o USB-C. Protože i ovládací jednotka obsahuje lepící vrstvu, je vhodné umístit ji zhruba doprostřed zadní strany televize. Do jednotky pak už jen připojíte adaptér do sítě.

Nyní je nutné propojit celé řešení s aplikací ve vašem telefonu. Tu si stáhnete zdarma z App Store, řešení je nicméně dostupné i pro telefony Android (stažení aplikace v Google Play). Počítejte také s tím, že je zde nutné přihlášení. V pravém horním rohu klepnete na ikonu „+“ a při zapnutém Bluetooth vyhledáte zařízení H6199. Podle jednoduchých pokynů na displeji pak dokončíte párování (vyhledáte a zadáte heslo k Wi-Fi atd). Ta pravá sranda začne ale až nyní, protože je vše nutné patřičně zkalibrovat, abyste dostávali jen ty nejlepší možné zážitky.

V balení se totiž nachází ještě 8 reflexních pěnových čtverečků, které nalepíte na 7 míst televize, vždy do rohů a středů. Ano, jeden máte rezervní. V aplikaci Govee home poté přejdete na stánku nastavení a zvolíte kalibraci – neděste se, že je obraz zkreslený, může za to objektiv rybí oko, aby pokryl celou plochu televizoru a rameno kamery nemuselo být tak dlouhé. Pak už jen přetahujete virtuální kalibrační body na aplikované čtverce. Tyto linie se pak nesmí křížit ani překrývat. Je to ale jednoduché a zvládne to i technický anti talent.

Skutečná spousta zábavy

Toto barevné podsvícení televizoru tedy opticky zvětšuje obraz a zároveň přidává pocit jeho nekonečné hloubky. LED umí celých 16 milionů barev, přičemž zde najdete na 99 režimů efektů, ze kterých jsou 4 určeny pro synchronizaci s hudbou. Kamera umístěná na horní straně televize obsahuje pokročilou technologii ColorSense, která tedy tím, že směřuje na obrazovku, provádí analýzu v reálném čase a automaticky vyhodnocuje a nastavuje ideální podsvícení, které poté LED vysílají na prostor za televizí. Synchronizace je bez zpoždění.

Vše si navíc můžete ještě ladit v aplikaci. Jedná se o nastavení barev, intenzitu světla, najdete zde i časovače nebo uživatelsky definované barvy. Ovládání je ale přítomno i na ovladači, který ale nemusí být ideálně přístupný, proto je aplikace v mobilním telefonu, který je vždy po ruce, jasně lepším řešením, titul je nicméně dostupný i pro Apple Watch, na iPady bohužel chybí, což je vzhledem k tomu, že můžete nějaký používat jako domácí zařízení, docela škoda. Když už byl nakousnutý režim hudby, je zde přítomný vestavěný mikrofon, který právě zabezpečuje hladkou synchronizaci s vaší hudbou, ať už zkoušíte karaoke nebo relaxujete při nějakém ambientním podkresu. Samozřejmě reaguje i na efekty z her.

Chcete-li si tedy užít ze sledovaného obsahu více, nemusíte si kvůli tomu hned kupovat novou TV. Govee DreamView SMART LED prostě baví, ať už děláte cokoli. Mějte jen na paměti, že se úplně nemusí hodit pro zakřivené obrazovky. Cena celého řešení je 2 690 Kč.

