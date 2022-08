Recenze LED světel Govee Glide: Perfektní doplněk do interiéru ovladatelný (nejen) iPhonem

Nástěnná LED světla jsou již řadu let oblíbeným osvětlovacím prvkem v řadě domácností, kanceláří i studií. V redakci jsme dostali možnost vyzkoušet chytrá nástěnná LED světla Govee Glide s řadou funkcí včetně přizpůsobení právě přehrávané hudbě. Co na ně říkáme?

Technické specifikace

Světla, která jsem zkoušela, jsou tvořena celkem čtyřmi světelnými LED trubicemi a čtveřicí rohových dílů. Maximální příkon světel činí 36 W, svítivost činí 1000 lumenů. Světla Govee Glide jsou vybavena technologií RGBIC s možností zobrazit až 57 barev z celkové škály 16 milionů barev, jsou ovladatelná nejen prostřednictvím Siri, ale také přes Google Assistant či Alexu od Amazonu a nabízí 6 hudebních režimů spolu s dalšími motivy a možnostmi přizpůsobení. Světla Govee Glide nabízí Wi-Fi (2,4 GHz) a Bluetooth konektivitu a kromě iPhonu jsou kompatibilní také s Android zařízeními. Ke stěně se připevňují za pomoci spolehlivých lepicích 3M štítků, které se nachází na zadní straně světel. Rozměry trubic činí 8 x 30 cm, součástí balení je také návod, řídicí jednotka a napájecí adaptér.

Balení a vzhled

Už samotné balení vám napoví, co všechno vlastně světla Govee Glide dokáží. Uvnitř krabice se v bezpečném balení nachází samotné segmenty, rohové díly, napájecí adaptér, řídící jednotka a jednoduchý návod k použití. Světla jako taková jsou již na první pohled velmi dobře a kvalitně zpracovaná, velice příjemně mě překvapilo to, jakým způsobem se skládají. Světla Govee Glide lze totiž skládat do nejrůznějších tvarů, přičemž proces spojení jednotlivých dílů je sice jednoduchý a rychlý, segmenty však na druhou stranu drží pohromadě opravdu dobře, pevně a spolehlivě. Trubice i rohové díly jsou skutečně kvalitně zpracované, zároveň jsou ale velmi lehké, takže se opravdu nemusíte bát, že by se vlastní vahou odlepily od povrchu, na který je připevníte.

Funkce a aplikace Govee Home

Nyní se dostáváme k nejzábavnější části recenze a nejlepší vlastnosti světel Govee Glide, a tou jsou režimy a způsoby svícení. Těch totiž Govee Glide nabízí skutečně nepřeberně. Na rozdíl od řady jiných LED světel podobného typu je možné v příslušné aplikaci naprogramovat pro každý segment jinou barvu a režim svícení, a vše si tak naprosto do detailu přizpůsobit. Komu by se nechtělo programovat světla – přestože samotný proces programování je v aplikaci jednoduchý, srozumitelný a zároveň také zábavný – může si vybrat z přednastavených režimů, kterých je opravdu hodně. V nabídce jsou různé atmosférické scény, můžete si vybrat z několika druhů, směrů a rychlosti pohybu světel, stejně jako z barevných motivů a kombinací.

Velice pozitivně hodnotím spolehlivost, s jakou rytmus světel po aktivaci příslušné funkce reagoval na přehrávanou hudbu, ať už se jednalo o Smetanovu Mou Vlast, nejnovější album Harryho Stylese nebo třeba skladby kapely Black Dahlia Murder. Ovládání prostřednictvím Siri fungovalo naprosto bez problémů, stejně jako nastavení časovače pro automatické zapnutí a vypnutí světel. Vzhledem k tomu, že i v letních měsících vstávám poměrně brzy – tedy takzvaně „do tmy“ – jsem si vyzkoušela i buzení s doprovodem postupně se rozsvěcujících světel Govee Glide, které bylo velmi příjemné, stejně jako možnost nastavení tlumených barevných odstínů v nočních hodinách. Světla Govee Glide jsou opravdu plně přizpůsobitelná, takže jsem uvítala i možnost plného ovládání jasu a dalších parametrů.

Závěrem

LED osvětlení Govee Glide mě jedním slovem nadchlo. Jedná o velmi kvalitně zpracované osvětlení, které je navíc chytré v tom nejlepším smyslu slova, a které nabízí tolik funkcí a možností přizpůsobení, že se hodí opravdu pro každého. Za velmi přijatelnou cenu nabízí Govee Glide kvalitu a funkce, kterými se často vyznačují mnohonásobně dražší produkty. Hledáte-li chytrý prvek osvětlení do obýváku, ložnice nebo třebra pracovny, rozhodně doporučuji sáhnout po Govee Glide.

LED světla Govee Glide zakoupíte zde.