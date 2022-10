Šéf Epic Games se tvrdě obul do Applu za zdražování v App Store

Není tomu tak dávno, co Apple oficiálně oznámil, že v App Store v mnoha zemích Evropské unie, ale i jinde navýší ceny tak, aby reflektovaly zvyšující se inflaci způsobenou mimo jiné nárůstem cen energií a tak podobně. Pokud si však myslíte, že se zdražování nesouhlasí jen koncoví zákazníci, jde na omylu. Za zdražování se totiž nyní do Applu pořádně pustil i šéf společnosti Epic Games stojící třeba za Fortnitem, Tim Sweeney.

Epic Games bojuje proti Applu již několik let kvůli tomu, že do hry Fortnite neumožnil vložit samostatný obchod, na který by se nevztahovaly provize Applu z prodejů přes jeho systém. Když proto nyní Apple oznámil zdražení, s trochou nadsázky se jednalo o dokonalou vodu na mlýn Epicu. Konkrétně jeho šéf Tim Sweeney se nechal slyšet, že ze strany Applu se jedná o podpásovku zejména vývojářům, kterým bylo zdražení de facto nařízeno. Nikdo se jich absolutně neptal na to, zda souhlasí s tím, že budou jejich aplikace dražší a tedy pro některé uživatele méně atraktivní. Zdražení bylo zkrátka zavedeno celoplošně a do jisté míry sobecky, jelikož vývojářům nezbývá nic jiného než se podvolit, nebo opustit App Store. Jinak totiž nejsou schopní aplikace na Apple produktech distribuovat.

Ačkoliv je jasné, že se Sweeneyova slova dost odvíjí od vztahu Applu s Epic Games, nelze jim v žádném případě upřít to, že odráží realitu. Apple se totiž skutečně nikoho neptal a je pravda, že zdražení může být skutečně pro některé z nich do jisté míry kritické, jelikož už předtím mohly být jejich aplikace prodávány na hraně únosné ceny, takže nyní již budou pro uživatele neprodejné, nebudou-li zlevněny. A jak vnímáte zdražení vy?