Tržby z App Store se v září propadly nejvíce za posledních 7 let

Apple se v posledních letech absolutně netají tím, že jsou pro něj jeho služby extrémně důležité a že věří, že by mohly z hlediska tržeb v budoucnu nahradit klidně i iPhony, které jsou nyní naprosto klíčové. Jak však nyní ukázala analýza společnosti Sensor Tower interpretovaná analytiky z Morgan Stanley, zlatým časům služeb může být nyní konec.

Podle analytické společnosti Morgan Stanley, která vychází z dat získaných z analýzy Sensor Tower se tržby v App Store za září meziročně propadly o 5 %, přičemž tržby z her propadly meziročně dokonce o 14 %. Dle analytiků jsou tyto propady nejvýraznějšími za posledních minimálně sedm let, což neznačí v žádném případě nic dobrého. Jedním dechem je však třeba dodat, že se jedná do jisté míry o naplnění očekávaného scénáře, jelikož vzhledem k současné situaci ve světě i minulosti analytici propad očekávali.

Na vině jsou hned dva důvody, přičemž tím prvním je samozřejmě velmi těžké meziroční porovnávání vzhledem k tomu, že loni svět ještě decimoval COVID-19 a přestože už byla většina zemí z nejhoršího venku, tamní obyvatelé si jen stěží opět zvykali na standardní život plný návštěv restaurací, kulturních akcí či zkrátka věcí, které v době lockdownu vykonávat nemohli – tedy minimálně ne v takové míře, na kterou byli zvyklí před rozpukem pandemie koronaviru. Druhým problémem je pak současná situace ve světě související s válkou na Ukrajině a zejména pak s extrémním růstem cen energií a inflací. Mnozí uživatelé mají logicky nyní dalekou hlouběji do kapsy, přičemž i ti, kterých se zatím současná situace až tak nedotkla, mají větší potřeba u svých penězích přemýšlet. Apple se navíc chystá v Evropě navyšovat ceny v App Store, což tržbám taktéž určitě neprospěje. Jak se bude celá záležitost vyvíjet nicméně ukáže ve výsledku až čas. Přeci jen, velký zájem se neočekával ani u iPhonů 14 (Pro) a jak je vidět, všechny tyto předpovědi byly mylné.