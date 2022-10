iPhone 14 Pro Max vs. Galaxy S22 vs. Xiaomi 12S Ultra ukazují, kdo má nejlepší kameru současnosti

Pokud vás zajímá, jak je na tom iPhone 14 Pro (Max), ve srovnání s tím nejlepším, co dnes vyrábí konkurence, pak byste se rozhodně měli podívat na následující video. YouTube kanál TechTables na něm totiž porovnává iPhone 14 Pro Max s Galaxy S22 a Xiaomi 12S Ultra a to doslova a do písmene tváří v tvář. Video se detailně zaměřuje na kvalitu fotoaparátu a kamery u všech tří telefonů tváří v tvář a to při různých podmínkách od těch nejméně náročných scén zalitých sluncem, až po scény ve tmě. Kromě videa v různých kvalitách záznamu a různých formátech se máte možnost podívat i na porovnání stejných fotografií, pořízených ze všech tří telefonů najednou. Je jen na vás, zda i po sledování tohoto videa zůstane iPhone 14 Pro stále vašim favoritem, co se kvality fotoaparátu týká.