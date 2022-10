5 tipů v Poznámkách z iOS 16, o kterých byste měli vědět

Aplikace Poznámky je nedílnou součástí prakticky všech operačních systémů od Applu. Mezi jablíčkáři jsou nativní Poznámky velmi oblíbené, jelikož jsou jednat jednoduché a intuitivní, jednak však také nabízí nespočet různých funkcí, které stojí za to. Apple se samozřejmě snaží své nativní aplikace neustále vylepšovat a Poznámky nejsou výjimkou. Několika novinek jsme se tak dočkali i Poznámkách z nového iOS 16. Pokud byste chtěli zjistit, o jaké nové funkce se jedná, abyste je případně mohli využít, tak stačí dočíst tento článek až do konce.

Jak jsem zmínil výše, tak při prvním zamknutí poznámky v iOS 16 se vás systém zeptá, zdali chcete provést zamknutí pomocí kódového zámku, anebo zdali chcete pokračovat ve využívání zvláštního hesla pro Poznámky. V případě, že jste si vybrali jednu z možností a následně jste zjistili, že vám nevyhovuje, tak si ji samozřejmě můžete změnit. Stačí, abyste na iPhonu přešli do Nastavení → Poznámky → Heslo , kde si pak rozklikněte účet a na další obrazovce vyberte, jaký typ hesla chcete využívat. Kromě toho zde můžete i (de)aktivovat využití Touch ID nebo Face ID.

Poznámky odkudkoliv

K aplikaci Poznámky můžete mít již delší dobu mimo jiné přístup z ovládacího centra, kde k ní lze přistupovat i přímo ze zamknuté obrazovky. To rozhodně přijde vhod pokaždé, když potřebujete rychle zapsat novou poznámku. V iOS 16 pak ale navíc přibyla další funkce pro rychlé zapsání poznámky, a to konkrétně z jakékoliv aplikace. Stačí, abyste v aplikaci klepnuli na tlačítko sdílení, a poté v menu našli a vybrali možnost Přidat k rychlé poznámce. Tímto se vytvoří nová poznámka, do které se samozřejmě vloží také samotný obsah, tj. například fotky, odkazy apod.