Jak iPhone 14 (Pro) vynuceně restartovat a dostat do režimu zotavení či DFU

Nejnovější iPhony 14 (Pro) jsou s námi na světě již několik týdnů, bohužel jsou ale stále přítomné všemožné chyby a bugy, které mohou u některých zařízení způsobovat různé problémy. Apple se samozřejmě snaží veškeré chyby opravit v rámci aktualizací, ještě nějakou dobu ale rozhodně potrvá, než bude vše kompletně vyřešeno. Pokud jste se s vaším iPhonem 14 (Pro) dostali do situace, kdy došlo k zaseknutí, popřípadě například k nějakému většímu problému, tak v tomto článku najdete veškeré postupy pro restartování a přechod do režimu zotavení či DFU.

Jak iPhone 14 (Pro) restartovat

Co se týče klasického restartování, které často vyřeší mnoho problémů, tak se po dobu již několika let vůbec nic nezměnilo. Konkrétně stačí, abyste podrželi společně boční tlačítko s tlačítkem pro zesílení hlasitosti, a to do doby, až se na obrazovce objeví posuvníky. Pak už jen stačí přejet prstem po Vypněte přejetím, čímž dojde k vypnutí iPhonu. Po několika sekundách ho pak můžete opětovně bočním tlačítkem zapnout. Případně můžete provést restartování také přímo v iOS, což se hodí například tehdy, pokud nereagují tlačítka. Stačí přejít do Nastavení → Obecné → Vypnout, kde pak přejeďte prstem po Vypněte přejetím a následně po několika sekundách proveďte opětovné zapnutí. Kromě bočního tlačítka lze vypnutý iPhone zapnout také připojením k napájení.