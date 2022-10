Filmové novinky na Disney+, které vám zpříjemní víkend (30. 9. 2022 – 2. 10. 2022)

Hokus Pokus 2

Je to už 29 let, co někdo zapálil svíci s černým plamenem a přivedl tak zpět k životu sestry ze 17. století, které prahnou po pomstě. Nyní to jsou tři středoškolské studentky, které musí před svítáním v předvečer svátku Všech svatých zabránit nenasytným čarodějnicím v tom, aby způsobily v Salemu novou spoušť.

