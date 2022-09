Další problém pro Apple Watch Ultra, tentokrát s vlnícím se displejem

Na Apple se valí v posledních dnech poměrně dost kritiky za jeho nové softwarové i hardwarové produkty. Pravdou však je, že ne všechna kritika je vyloženě oprávněná, respektive se točí kolem věcí které jsou u daných produktů tak nějak standardem. Skvělým příkladem může být třeba nynější vlna stížností na vlnící se nebo chcete-li želé displej Apple Watch Ultra.

Fotogalerie Apple Watch Ultra LsA 18 Velký Apple Watch Ultra LsA 19 Velký Apple Watch Ultra LsA 20 Velký Apple Watch Ultra LsA 21 Velký Apple Watch Ultra LsA 22 Velký Apple Watch Ultra LsA 23 Velký Apple Watch Ultra LsA 24 Velký Apple Watch Ultra LsA 25 Velký Apple Watch Ultra LsA 26 Velký Apple Watch Ultra LsA 27 Velký Apple Watch Ultra LsA 28 Velký Apple Watch Ultra LsA 29 Velký Apple Watch Ultra LsA 30 Velký Apple Watch Ultra LsA 31 Velký Apple Watch Ultra LsA 32 Velký Apple Watch Ultra LsA 33 Velký Apple Watch Ultra LsA 34 Velký Apple Watch Ultra LsA 35 Velký Apple Watch Ultra LsA 36 Velký Apple Watch Ultra LsA 39 Velký Apple Watch Ultra LsA 40 Velký Apple Watch Ultra LsA 41 Velký Apple Watch Ultra LsA 42 Velký Apple Watch Ultra LsA 43 Velký Apple Watch Ultra LsA 44 Velký Apple Watch Ultra LsA 45 Velký Apple Watch Ultra LsA 46 Velký Apple Watch Ultra LsA 47 Velký Apple Watch Ultra LsA 48 Velký Apple Watch Ultra LsA 50 Velký Apple Watch Ultra LsA 49 Velký Apple Watch Ultra LsA 51 Velký Apple Watch Ultra LsA 52 Velký Vstoupit do galerie

Ano, čtete správně. Nejnovějším Apple Watch jsou v současnosti kritizovány za to, za co byl ještě relativně nedávno Apple popotahován u iPadů mini a to i přesto že iPad mini využívá jiný typ displeje než Apple Watch Ultra. Problém je nicméně u obou produktů v tom, že při rychlém scrollování jedna polovina displeje “předbíhá” druhou, čímž vzniká právě jakýsi efekt vlnění připomínající rozkmitané želé. Ačkoliv je tato věc viditelná skutečně jen při rychlém scrollování a někteří uživatelé jí nevnímají vůbec, diskuzní fóra i sociální sítě začaly zaplavovat stížnosti naštvaných jablíčkářů točící se kolem otázky, jak je vůbec možné, že se něco takového u Apple Watch Ultra děje. Jak je však již u Applu zvykem, odpovědi na tuto otázku jsme se zatím nedočkali a je nejasné, zda vůbec dočkáme. Jelikož však vydal v loňském roce k téže problematice spojené s iPady mini oficiální prohlášení, nebylo by překvapivé, kdyby se nyní rozhodl mlčet a jen počkal, až celá situace “vyšumí”.