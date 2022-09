Apple: Toto je důvod, proč možná ještě nevidíte na iPhonu s iOS 16 album Duplikáty

iOS 16 přinesl na iPhony celou řadu velmi zajímavých funkcí, mezi které patří mimo jiné i algoritmus sloužící pro rozpoznání duplicitních fotek či screenshotů uložených v aplikaci Fotky, díky kterému lze jednak zpřehlednit galerii, ale hlavně ušetřit nějaké místo v úložišti. Někteří uživatelé si však po přechodu na iOS 16 stěžují že album Duplikáty v aplikaci Fotky nevidí. Přesně pro ty nyní Apple přišel ve svém novém podpůrném dokumentu s vysvětlením, které nicméně působí do jisté míry komicky.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Podle Applu existují celkem dva možné důvody, proč se v aplikaci Fotky neobjeví album Duplikáty. Tím prvním je logicky fakt, že ve fotogalerii nebyla nalezena žádná dvojice fotek, která by se 100% shodovala a tedy ve výsledku není co promazávat. Druhým důvodem je pak fakt, že algoritmus potřebuje na projití celé fotogalerie nějaký čas, takže pokud uživatelé kontrolují existenci alba Duplikáty hned poté, co přejdou na iOS 16, mohou být – a pravděpodobně i jsou – neúspěšní. Na starších iPhonech může ostatně trvat kvůli nižšími výkonu procházení fotek algoritmem několik dní – tím spíš, je-li třeba projít jejich větší množství. Rychlost procházení ale může ovlivnit třeba i to, že je iPhone vytěžován jinými procesy a to jak aktivně, tak na pozadí. Zkrátka a dobře, každá výkonnostní zátěž se nějakým způsobem podepíše na rychlosti analýzy fotek. Pokud vás tedy absence alba Duplikáty krátce po přechodu na iOS 16 trápí, nejlepší bude, když například přes noc ukončíte všechny úlohy probíhající na iPhonu, ten následně připojíte na nabíječku a analýze dáte prostě “jen” čas. Lepší recept bohužel v současnosti k dispozici není.