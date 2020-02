Někteří z vás se možná v rámci operačního systému iOS setkali s odlišným zobrazením fotografií přiřazených k určitým kontaktům. Až do iOS 7 se fotografie kontaktů při příchozích hovorech zobrazovaly v malém kolečku v levém horním rohu. To však bylo změněno a fotografie kontaktů se zobrazují přes celou obrazovku. Bohužel však existují různé případy, ve kterých se fotografie z nějakého důvodu u v nových verzích iOS zobrazují v kolečku. V tomto návodu se společně podíváme na to, jak můžete nastavit fotografii kontaktu přes celý displej a zároveň si řekneme co dělat, když se fotografie přes celý displej nezobrazuje.

Jak na iPhonu nastavit fotku kontaktu přes celý displej

Jak už jsem zmínil v úvodu, od iOS 7 by se měly veškeré nové fotografie, které ke kontaktům přiřadíte, zobrazovat přes celý displej. Postup pro změnu fotografie u kontaktu je jednoduchý. Stačí přejít do aplikace Kontakty (anebo do aplikace Telefon a zde se přepnout do sekce Kontakty). Nyní si najděte konkrétní kontakt, rozklikněte jej a vpravo nahoře zvolte možnost Upravit. Nyní pod kruhem s momentální fotografií klepněte na Upravit (nebo Přidat fotku). Poté stačí, abyste klepnuli na tlačítko Všechny fotky, čímž se otevře galerie vašeho zařízení. Nyní si vyberte fotografii, kterou chcete využít, nastavte výřez a klepněte v pravém dolním rohu na Vybrat. Pak už jen musíte změny potvrdit dvojitým stisknutím tlačítka Hotovo v pravém horním rohu obrazovky.

V některých případech se však fotografie nemusí na celou obrazovku nastavit. Existuje několik možností, které můžete využít k tomu, aby se fotografie přes celý displej nastavila. Prvním tipem je vytvořit snímek obrazovky fotografie, kterou chcete kontaktu nastavit. Jakmile snímek obrazovky vytvoříte, tak právě ten vyzkoušejte ke kontaktu přidat. Zároveň, pokud jste od iOS 7 fotografii kontaktu nezměnili, tak je nutné pro projevení fotografie na celou obrazovku fotku buď úplně vyměnit, anebo alespoň lehce posunout, aby operační systém zaznamenal změnu. Zároveň je nutné podotknout, že byste neměli fotografii přiřazenou ke kontaktu z aplikace Fotky smazat – právě v tomto případě se fotografie může zobrazit ne na celý displej, ale pouze v kruhu. Pokud ani jeden z těchto tipů nepomůže, tak už zbývá snad jen tovární nastavení zařízení.